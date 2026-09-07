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ΥΓΕΙΑ

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07.09.2026 10:33

ΠΟΕΔΗΝ: «Άδειο το καλάθι στη ΔΕΘ για τους υγειονομικούς – Θα συνεχιστεί η φυγή προσωπικού από το ΕΣΥ»

07.09.2026 10:33
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Για άδειο καλάθι παροχών στους υγειονομικούς και για «απόλυτη περιφρόνηση» που θα οδηγήσει στην περεταίρω αποψίλωση του ΕΣΥ από προσωπικό, κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη για την υγεία, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Στην ιδιαίτερη αιχμηρή ανακοίνωσή της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της, Μιχάλης Γιαννάκος, καταγγέλλει ότι δεν υπήρχε καμία ουσιαστική μέριμνα για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ.

Όπως αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά:  «Άδειο το καλάθι για τους ήρωες της πανδημίας» ενώ τονίζει με νόημα ότι: «τα χειροκροτήματα της περιόδου COVID 19 ακόμη ηχούν στα αφτιά μας, αλλά δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη πολιτική αναγνώριση. Η απόλυτη περιφρόνηση».

Θα συνεχίσει η φυγή από το ΕΣΥ

Η απουσία μέτρων ενίσχυσης οδηγεί σε συνεχή αποχώρηση προσωπικού από το ΕΣΥ τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και στο εξωτερικό, προειδοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ). Μάλιστα ο πρόεδρος αναρωτιέται: «Αλήθεια ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι οι επαγγελματίες υγείας θα ικανοποιηθούν περιμένοντας μετά από 15 μήνες να λάβουν 350 ευρώ καθαρά ως δώρο Χριστουγέννων;». 

Στη συνέχεια παραθέτει τους μηνιαίους μισθούς που λαμβάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, τονίζοντας ότι δεν μπορούν με αυτά χρήματα να ζήσουν με αξιοπρέπεια:

• 708 ευρώ για τραυματιοφορείς

• 768 ευρώ για βοηθούς νοσηλευτές

• 860 ευρώ για νοσηλευτές

«Με τέτοιες αποδοχές, η φυγή προς τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό είναι μονόδρομος», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Αναφορικά με την εξαγγελία για αναδρομική επιδότηση δύο ενοικίων σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, η ΠΟΕΔΗΝ απαντά ότι: « έχει ήδη ψηφιστεί.» και αναρωτιέται: «Γιατί εξαιρείται η Αττική και η Θεσσαλονίκη; Είναι φτηνά τα νοίκια στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας;». 

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά άμεσα μέτρα για μισθολογική αναβάθμιση, βελτίωση συνθηκών εργασίας και πραγματική αναγνώριση του έργου των επαγγελματιών υγείας.

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