ΠΟΕΔΗΝ: «Άδειο το καλάθι στη ΔΕΘ για τους υγειονομικούς – Θα συνεχιστεί η φυγή προσωπικού από το ΕΣΥ»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για άδειο καλάθι παροχών στους υγειονομικούς και για «απόλυτη περιφρόνηση» που θα οδηγήσει στην περεταίρω αποψίλωση του ΕΣΥ από προσωπικό, κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη για την υγεία, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Στην ιδιαίτερη αιχμηρή ανακοίνωσή της Ομοσπονδίας, ο πρόεδρος της, Μιχάλης Γιαννάκος, καταγγέλλει ότι δεν υπήρχε καμία ουσιαστική μέριμνα για τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ.

Όπως αναφέρει ο ίδιος χαρακτηριστικά: «Άδειο το καλάθι για τους ήρωες της πανδημίας» ενώ τονίζει με νόημα ότι: «τα χειροκροτήματα της περιόδου COVID 19 ακόμη ηχούν στα αφτιά μας, αλλά δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη πολιτική αναγνώριση. Η απόλυτη περιφρόνηση».

Θα συνεχίσει η φυγή από το ΕΣΥ

Η απουσία μέτρων ενίσχυσης οδηγεί σε συνεχή αποχώρηση προσωπικού από το ΕΣΥ τόσο προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και στο εξωτερικό, προειδοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ). Μάλιστα ο πρόεδρος αναρωτιέται: «Αλήθεια ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι οι επαγγελματίες υγείας θα ικανοποιηθούν περιμένοντας μετά από 15 μήνες να λάβουν 350 ευρώ καθαρά ως δώρο Χριστουγέννων;».

Στη συνέχεια παραθέτει τους μηνιαίους μισθούς που λαμβάνουν σήμερα οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής, τονίζοντας ότι δεν μπορούν με αυτά χρήματα να ζήσουν με αξιοπρέπεια:

• 708 ευρώ για τραυματιοφορείς

• 768 ευρώ για βοηθούς νοσηλευτές

• 860 ευρώ για νοσηλευτές

«Με τέτοιες αποδοχές, η φυγή προς τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό είναι μονόδρομος», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Αναφορικά με την εξαγγελία για αναδρομική επιδότηση δύο ενοικίων σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, η ΠΟΕΔΗΝ απαντά ότι: « έχει ήδη ψηφιστεί.» και αναρωτιέται: «Γιατί εξαιρείται η Αττική και η Θεσσαλονίκη; Είναι φτηνά τα νοίκια στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας;».

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά άμεσα μέτρα για μισθολογική αναβάθμιση, βελτίωση συνθηκών εργασίας και πραγματική αναγνώριση του έργου των επαγγελματιών υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Έγκριση FDA για το πρώτο αυτόνομο ρομπότ αιμοληψίας – Τι αλλαγές σηματοδοτεί για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας

Σεξ και εμμηνόπαυση: Τι βοηθά τις γυναίκες να βρουν τη χαμένη τους λίμπιντο

Εurostat: Πάνω από ένας στους δύο ενήλικες είναι υπέρβαροι- Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα