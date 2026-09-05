Σεξ και εμμηνόπαυση: Τι βοηθά τις γυναίκες να βρουν τη χαμένη τους λίμπιντο

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Εξάψεις, διαταραχές ύπνου, εναλλαγές διάθεσης και μειωμένη λίμπιντο: η εμμηνόπαυση είναι μια περίοδος μεγάλων αλλαγών για το γυναικείο σώμα και την ψυχολογία.

Παρότι πρόκειται για μια φυσιολογική βιολογική μετάβαση, πολλές γυναίκες φτάνουν σε αυτή τη φάση χωρίς επαρκή ενημέρωση για όσα πρόκειται να βιώσουν.

Σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα, όμως, η σωστή ενημέρωση και η συμβουλευτική υποστήριξη μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα συμπτώματα και να βελτιώσουν τη σεξουαλική υγεία και την ποιότητα ζωής.

Ο Michael Castleman, δημοσιογράφος και συγγραφέας με εξειδίκευση σε θέματα σεξουαλικής υγείας, παρουσιάζει τα συμπεράσματα της νέας μελέτης σε άρθρο του στο Psychology Today.

Η ενημέρωση κάνει τη διαφορά

Μετα-ανάλυση από ερευνητές στην Πορτογαλία, που εξέτασε οκτώ μελέτες με τη συμμετοχή 619 γυναικών ηλικίας 39 έως 75 ετών, κατέληξε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό συμπέρασμα: οι γυναίκες που συμμετείχαν σε προγράμματα ενημέρωσης και συμβουλευτικής για την εμμηνόπαυση παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη σεξουαλική τους ζωή.

Τα προγράμματα περιλάμβαναν ενημέρωση για τις φυσιολογικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης, τις επιπτώσεις στη σεξουαλικότητα, τους συχνούς μύθους γύρω από την περίοδο αυτή και πρακτικούς τρόπους διαχείρισης των συμπτωμάτων.

Σε αρκετές περιπτώσεις εφαρμόστηκαν επίσης τεχνικές ενσυνειδητότητας (mindfulness) και γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (CBT), οι οποίες βοηθούν στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν στα προγράμματα:

Είχαν λιγότερο πόνο κατά τη σεξουαλική επαφή Ανέφεραν μεγαλύτερη σεξουαλική επιθυμία Εμφάνισαν καλύτερη διέγερση και λίπανση της ευαίσθητης περιοχής Είχαν αυξημένη πιθανότητα οργασμού Δήλωσαν μεγαλύτερη συνολική σεξουαλική ικανοποίηση

Γιατί επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή

Η μείωση των οιστρογόνων επηρεάζει άμεσα την αιμάτωση και τη φυσική λίπανση του κόλπου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ξηρότητα, δυσφορία ή πόνο κατά τη διάρκεια της επαφής, εξηγεί.

Την ίδια στιγμή, οι ορμονικές αλλαγές επηρεάζουν τη διάθεση, την αυτοεικόνα και τη σεξουαλική επιθυμία. Η κούραση, οι διαταραχές ύπνου και το άγχος επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα.

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αποφεύγονται οι γενικεύσεις. «Η κάθε γυναίκα βιώνει διαφορετικά την εμμηνόπαυση: περίπου το 20% σχεδόν δεν την αντιλαμβάνονται, σχεδόν οι μισές γυναίκες έχουν ήπια συμπτώματα και περίπου το 30% βιώνει σημαντική δυσφορία» αναφέρει.

Τονίζει, ωστόσο, ότι η απώλεια της λίμπιντο δεν είναι αναπόφευκτη ούτε μόνιμη. Για πολλές γυναίκες, η σεξουαλική επιθυμία επανέρχεται όταν κατανοήσουν καλύτερα τις αλλαγές του σώματός τους και βρουν τρόπους να διαχειριστούν τα συμπτώματα.

Τι μπορεί να βοηθήσει

Ο Castleman προτείνει έναν συνδυασμό αλλαγών στον τρόπο ζωής και υποστηρικτικών παρεμβάσεων, που έχουν επιβεβαιωθεί και από την επιστήμη.

Άσκηση και χαλάρωση

Η τακτική άσκηση φαίνεται ότι βοηθά τόσο στις εξάψεις όσο και στη διάθεση και την ποιότητα του ύπνου. Παράλληλα, πρακτικές όπως η yoga, η ενσυνειδητότητα, ο διαλογισμός και γενικά οι τεχνικές χαλάρωσης μπορούν να μειώσουν το στρες και να ενισχύσουν τη συνολική ευεξία.

Σωστή διατροφή

Τροφές πλούσιες σε φυτοοιστρογόνα, όπως σόγια και τόφου, όσπρια φρούτα και λαχανικά μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση των εξάψεων και άλλων συμπτωμάτων.

«Μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν περισσότερες φυτικές τροφές υποφέρουν από λιγότερες και λιγότερο έντονες εξάψεις» διευκρινίζει.

Πλούσιο σε φυτοοιστρογόνα είναι και σιμισιφούγκα ή Black Cohosh (Cimicifuga Racemosa), ένα βότανο των ιθαγενών Αμερικανών.

Για τις εξάψεις, μπορεί επίσης να βοηθήσει και η βιταμίνη Ε.

Κολπική ξηρότητα

Η χρήση λιπαντικών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την άνεση κατά τη σεξουαλική επαφή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γιατροί μπορεί να συνταγογραφήσουν τοπική θεραπεία με οιστρογόνα.

Ψυχολογική υποστήριξη

Η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία βοηθούν πολλές γυναίκες να διαχειριστούν καλύτερα τις συναισθηματικές αλλαγές, το άγχος και τις αλλαγές στη σεξουαλική τους ζωή.

Η εμμηνόπαυση δεν είναι ασθένεια

Στο παρελθόν η εμμηνόπαυση αντιμετωπιζόταν συχνά ως μια «παθολογική» κατάσταση που έπρεπε να θεραπευτεί. Σήμερα, όμως, θεωρείται μια φυσιολογική μετάβαση στη ζωή της γυναίκας. Με δεδομένο ότι το προσδόκιμο ζωής των γυναικών έχει αυξηθεί σημαντικά, οι περισσότερες περνούν πλέον δεκαετίες μετά την εμμηνόπαυση. Αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη σωστή ενημέρωση και τη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας.

Το βασικό μήνυμα είναι σαφές: όσο καλύτερα ενημερωμένη είναι μια γυναίκα για την εμμηνόπαυση, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να βιώσει αυτή τη μετάβαση με λιγότερο άγχος, καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

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