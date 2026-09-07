Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, μήνυμα για ετοιμότητα από το 112

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:45.

Λόγω της έντασης της φωτιάς, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και συγκεκριμένα επιχειρούν πλέον 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην περιοχή του Ελαιοχωρίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ελαιοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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