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07.09.2026 10:31

Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, μήνυμα για ετοιμότητα από το 112

07.09.2026 10:31
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:45.

Λόγω της έντασης της φωτιάς, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και συγκεκριμένα επιχειρούν πλέον 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην περιοχή του Ελαιοχωρίου.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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