Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, μήνυμα για ετοιμότητα από το 112

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:45.
Λόγω της έντασης της φωτιάς, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και συγκεκριμένα επιχειρούν πλέον 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.
Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα στην περιοχή του Ελαιοχωρίου.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σημειώνεται πως σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
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