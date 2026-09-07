Λάζαρος Γεωργακόπουλος: «Έχω πάρει 25 κιλά για έναν ρόλο»

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Στις απαιτήσεις του επαγγέλματος του ηθοποιού αναφέρθηκε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, αποκαλύπτοντας ότι κατά το παρελθόν χρειάστηκε να πάρει 25 κιλά για έναν ρόλο του.

Σε συνέντευξή του στη Real Life, με αφορμή τη συμμετοχή του στην καλοκαιρινή περιοδεία της «Μήδειας» στο πλευρό της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη, ο ηθοποιός τόνισε αυτό ήταν από τα πιο ακραία που έχει κάνει, επισημαίνοντας ότι υπήρξε κίνδυνος για την υγεία του καθώς δεν υπήρχε επίβελεψη ειδικού, ενώ και η απώλεια των κιλών μετέπειτα, έπρεπε να γίνει εξίσου γρήγορα για τον επόμενο ρόλο του.

«Το πιο ακραίο που έχω κάνει ήταν να πάρω 25 κιλά για τον Ηρώδη στη “Σαλώμη” που σκηνοθέτησε ο Δημήτρης Μαυρίκιος στο θέατρο Amore. Ήταν το πέρασμά μου σε πολύ διαφορετικούς ρόλους από τους νέους που έπαιζα μέχρι τότε και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά υπήρξε κίνδυνος, αφού δεν έγινε κάτω από την επίβλεψη ειδικού, όπως και το χάσιμο των κιλών που έπρεπε να γίνει πολύ γρήγορα, γιατί είχα κάποιον άλλον ρόλο στη συνέχεια. Όμως όσο επικίνδυνο ή δύσκολο και αν ήταν, το θυμάμαι πάντα με τεράστια γλύκα, αφού η αίσθηση του παιχνιδιού στο θέατρο ήταν για εμένα πρωταρχική» είπε αρχικά.

«Έχω υπάρξει με σπουδαίους ανθρώπους του θεάτρου όλα αυτά τα χρόνια και είναι δύσκολο να ξεχωρίσω κάποια συνεργασία. Ίσως θα μπορούσα να αναφέρω σαν κάτι πολύ ιδιαίτερο τη συνεργασία μου με τον Πέτερ Στάιν στο Εθνικό Θέατρο με την “Ηλέκτρα” του Σοφοκλή. Το γερμανικό θέατρο και ειδικά η Σαουμπίνε με διευθυντή τον Στάιν με σημάδεψε και με επηρέασε καλλιτεχνικά. Όταν ήμουν νέος παρακολουθούσα τις παραστάσεις του, έψαχνα και έβρισκα βίντεο, θαύμαζα τους ηθοποιούς του. Έτσι, όταν δουλέψαμε μαζί ήταν τόσο σημαντικό για εμένα όσο όταν πέρασα στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης, αφού στη σκέψη μου ο Κάρολος Κουν ήταν το απόλυτό του» πρόσθεσε.

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