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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 13:17

Προς επίδοξους απατεώνες, ενταύθα…

07.09.2026 13:17
kinito_apati

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Αγαπητοί κύριοι (;),

Αν θέλετε να γίνετε πιστευτοί, καλό θα είναι, όταν υποδύεστε την αστυνομία, να μην παίρνετε τηλέφωνο από κινητό, να μην χρησιμοποιείτε ηχογραφημένο μήνυμα και να μην είναι στα αγγλικά.

Καταλαβαίνουμε ότι το τελευταίο διάστημα, πολλές από τις τηλεφωνικές σας απάτες έχουν πετύχει. Ωστόσο, πιστέψτε μας, η συγκεκριμένη απόπειρά σας θα «πάει κουβά» και, προφανώς, ο τηλεφωνικός αριθμός έχει ήδη σταλεί στην ΔΗΕ διά τα περαιτέρω.

Μετά τιμής,

Η στήλη.

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