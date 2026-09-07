Τι έκανε ο Καραμανλής όταν μιλούσε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

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Την ώρα που ο πρωθυπουργός ανέπτυσσε από το βήμα του Βελλίδειου την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης με ορίζοντα το 2030, ο Κώστας Καραμανλής βρισκόταν στην Ξάνθη, όπου και μιλούσε για… τον Δομάζο και τον Αντωνιάδη.

Ο πρώην πρωθυπουργος – ο οποίος πλέον είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι έχει πάρει μεγάλες αποστάσεις από τη ΝΔ – δεν… πήγε ΔΕΘ, αλλά προτίμησε να προλογίσει το βιβλίο του δημοσιογράφου Κώστα Μπλιάτκα «Ο στρατηγός και ο κανονιέρης – Ο Κοντός και ο Ψηλός», που αναφέρεται στη σχέση του Μίμη Δομάζου και του Αντώνη Αντωνιάδη.

Μάλιστα, έκανε και μια αναφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως αιχμή για τα τεκταινόμενα στη «γαλάζια» παράταξη, λέγοντας ότι «αυτούς τους κορυφαίους διάλεξε μια μικρόνοη και διχαστική διοίκηση να διώξει το 1977 από τον Παναθηναϊκό, γράφοντας δυστυχώς μια από τις μελανότερες σελίδες της ιστορίας του. Ευτυχώς που δύο χρόνια αργότερα, ο ιστορικός πρόεδρος Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο “καπετάνιος”, αποκατέστησε την αδικία και επανάφερε Δομάζο και Αντωνιάδη δικαιωμένους και τιμώμενους στον φυσικό τους χώρο».

Εν πάση περιπτώσει, η απουσία Καραμανλή από τη ΔΕΘ σημειώθηκε και… βλέπουμε…

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