Το… περιθώριο της ΔΕΘ: Χαμηλοί τόνοι λόγων Phantom

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα, όπου στη διάρκεια πτήσης επίδειξης ένα F-4 Phantom κατέπεσε σκοτώνοντας τους χειριστές του, έριξε βαριά σκιά στη ΔΕΘ και επέδρασε καταλυτικά στις περιφερειακές εκδηλώσεις (διάβαζε, πάρτι) που γίνονται στο περιθώριό της.

Η στήλη μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δόθηκε κεντρικά εντολή να αποφευχθούν… γλέντια και χαρές μετά την ομιλία Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου και τα περισσότερα «γαλάζια» στελέχη περιορίστηκαν σε φαγητό και μετά… ύπνο, καθώς όλα τα προγραμματισμένα πάρτι αναβλήθηκαν.

Πάντως, εξαρχής ξεκαθαρίστηκε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πραγματοποιούσε κανονικά και την ομιλία του και τη συνέντευξη Τύπου, προφανώς κάνοντας αναφορά στους δύο πιλότους που χάθηκαν τόσο άδικα. Να προσθέσουμε, τέλος, ότι φέτος υπήρξε πραγματική κοσμοσυρροή στην ομιλία του πρωθυπουργού, περισσότερη από τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

Ο Μητσοτάκης… διέψευσε τον Παπαθανάση για το «Σπίτι μου 3»

Μητσοτάκης: Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα – Τι απάντησε σε ερώτηση του pontiki.gr (Video)