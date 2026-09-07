Νίκος Μουτσινάς: «Πήγε να γίνει συνήθειο το να μη χαίρομαι – Είμαι πια παρών να βιώσω τη χαρά χωρίς καμία τύψη»

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Μια ξεχωριστή ανάρτηση επέλεξε να κάνει ο Νίκος Μουτσινάς στα γενέθλιά του που -όπως τόνισε- τον βρήκαν κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς επέστρεφε από την Αμερική.

Μέσα από το αεροπλάνο, με φόντο τον ουρανό, ο παρουσιαστής μοιράστηκε -μέσω ενός μακροσκελούς κειμένου- διάφορες σκέψεις του, μεταξύ των οποίων, το πόσο απαραίτητο είναι να βιώνει κανείς όλα τα συναισθήματα, ακόμη και τα αρνητικά.

Επιπλέον, εξομολογήθηκε ότι για χρόνια δεν μπορούσε να απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές χωρίς τύψεις, επισημαίνοντας ότι πλέον, βιώνει τη χαρά -από την πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη- με απόλυτη ελευθερία.

«Δεν είμαι μεγάλος fun με τα γενέθλια και ότι πρέπει να κάνεις κάτι οπωσδήποτε και όσο μεγαλώνεις και περνάς τις δεκαετίες κάτι πιο εντυπωσιακό. Και να τα dirty thirty και να τα 40’s is the new 30’s και τώρα που είμαι μια ανάσα πριν τα πενήντα… χωρίς να το έχω προγραμματίσει με βρήκαν τα γενέθλιά μου στον αέρα.Σε ένα αεροπλάνο, στον απέραντο ουρανό και στα σύννεφα να βιώνω την απόλυτη ελευθερία… το πέταγμα. Το σωματικό και το ψυχικό που είναι και το ζητούμενο.Συνειδητοποίησα, όχι πάντα με εύκολο τρόπο, ότι όλα τα συναισθήματα είναι χρήσιμα… και τα βαριά, που σε βάζουν να σκεφτείς και να πάρεις αποφάσεις, και τα πιο ελαφριά που σου θυμίζουν πόσο το θέλει η ψυχή σου να ευφραίνεται. Θα σταθώ στη χαρά… που για πολλά χρόνια τη βίωνα με τύψεις. Και κάπως πήγε να γίνει συνήθειο το να μην χαίρομαι για να: Μην το γκαντεμιάσω; Μην με γκαντεμιάσουν; Μην με ζηλεύουν; Μην μου βγει ξινό; Για να είμαι συμβατός με τους δικούς μου ανθρώπους που μπορεί να μην είναι χαρούμενοι;Και κάπου είπα… ώπα. Μου αξίζει να είμαι χαρούμενος οποιαδήποτε στιγμή μου δοθεί η ευκαιρία… και αυτό κάνω. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο συμβάν που θα μου δημιουργήσει χαρά, εγώ είμαι πια παρών να το βιώσω χωρίς καμία τύψη. FYI: απελευθερωτικό. Χρόνια μου πολλά ρε παιδιά!!!!!!» έγραψε.

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