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07.09.2026 09:26

Άκης Παυλόπουλος και Βασίλης Χιώτης στην πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»: «Νιώθουμε βαριά ευθύνη»

07.09.2026 09:26
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Το «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε επίσημη πρεμιέρα στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 06:00 το πρωί.

Η εκπομπή επέστρεψε ριζικά ανανεωμένη. Στην παρουσίαση από φέτος βρίσκονται ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης, που καλούνται να την οδηγήσουν ξάνα στην κορυφή, στους πίνακες τηλεθέασης.

«Καλημέρα Ελλάδα, καλώς σας βρίσκουμε στον ΑΝΤ1, στην πιο ιστορική εκπομπή της πρωινής ενημέρωσης. Στην εκπομπή που έχτισε, υπέγραψε και άφησε ως μεγάλη παρακαταθήκη ο Γιώργος Παπαδάκης», είπε αρχικά ο Άκης Παυλόπουλος.

«Να ξέρετε ότι την ευθύνη τη νιώθουμε βαριά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ακούμε, για να σας προσέχουμε, για να σας υπηρετούμε» συμπλήρωσε, με τη σειρά του, ο Βασίλης Χιώτης.

«Την κριτική σας την επιδιώκουμε και την αναζητούμε. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι με την πάροδο του χρόνου. Αλλά την κριτική με βάση αυτά που κάνουμε. Γιατί ακούσαμε και κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Περιμένετε, ρε παιδιά, να μας δείτε και μετά κρίνετε μας όσο αυστηρά θέλετε», πρόσθεσε ο Βασίλης Χιώτης.

Οι δύο δημοσιογράφοι καλημέρισαν το τηλεοπτικό κοινό από το ολοκαίνουριο πλατό τους, υποσχόμενοι έγκυρη, άμεση και ουσιαστική ενημέρωση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

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