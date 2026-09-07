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07.09.2026 09:55

Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε τα λιμάνια Τσορνομόρσκ και Ισμαήλ

07.09.2026 09:55
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φωτογραφία αρχείου

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Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έπληξαν το βράδυ της Κυριακής (6/9) ένα πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, για το οποίο ανακοίνωσαν πως έφερε στρατιωτικό φορτίο, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στο λιμάνι Ισμαήλ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα το πρωί εγκαταστάσεις φόρτωσης, πρόσθεσε το Interfax, επικαλούμενο και πάλι το υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις στην επικράτεια της Ουκρανίας υποδομές των Ουκρανών, οι οποίοι συνεχίζουν καθημερινά τα χτυπήματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Όλα αυτά την ίδια ώρα που εντείνονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε Γουίτκοφ, Κούσνερ, Πούτιν και Ζελένσκι με εκατέρωθεν επισκέψεις σε Κίεβο και Μόσχα.

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