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06.09.2026 20:38

Γουίτκοφ: Ουκρανία και Ρωσία πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς για να τελειώσει ο πόλεμος

06.09.2026 20:38
witkoff-zelensky

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Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ κάλεσε σήμερα τη Ρωσία και την Ουκρανία να κάνουν «συμβιβασμούς» για την εξεύρεση μιας διεξόδου από τον πόλεμο που τις έχει φέρει αντιμέτωπες μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

«Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν συμβιβασμούς και να περιορίσουν τις διαφορές τους και πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλήξουμε σε αυτό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά τις πρώτες του συνομιλίες στο Κίεβο. 

«Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε αποφασισμένοι, φροντίζουμε γι αυτό και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε μια διπλωματική επίλυση» της σύγκρουσης, πρόσθεσε.

Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε επίσης ότι αισθάνεται ικανοποιημένος με τις ειρηνευτικές συνομιλίες τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να βρουν μια διπλωματική λύση στον πόλεμο, ο οποίος διανύει τώρα στον πέμπτο χρόνο του. 

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