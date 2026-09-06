Λίβανος: Τρεις νεκροί έπειτα από νέο ισραηλινό πλήγμα στον νότο – Κάλεσμα στις ΗΠΑ να δράσουν ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις

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Νέο ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων σήμερα το απόγευμα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, αυξάνοντας σε επτά τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν μέσα στην ημέρα σε ισραηλινά πλήγματα μεσούσης της εύθραυστης εκεχειρίας.

Η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε στόχο έναν χώρο στάθμευσης στην περιοχή Ναμπατίγια, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κάλεσε την Ουάσινγκτον και τη διεθνή κοινότητα να «σταματήσουν» τις ισραηλινές επιθέσεις στο έδαφος της χώρας του, οι οποίες έως εκείνη την ώρα είχαν προκαλέσει τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Τα πλήγματα αυτά (που έγιναν το πρωί) προκάλεσαν επίσης ζημιές σε κυβερνητικά κτίρια και κατέστρεψαν ένα εγκαταλελειμμένο νοσοκομείο, συνιστούν «επικίνδυνη κλιμάκωση (…) που επηρεάζει τους κρατικούς θεσμούς του Λιβάνου», όπως και τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, κατήγγειλε ο Αούν σε ανακοίνωση.

Κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες να «αναλάβουν δράση επειγόντως για να σταματήσουν αυτές τις παραβιάσεις».

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