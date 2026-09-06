Σοκ στην Βρετανία: Άγριο λιντσάρισμα γυναίκας στο συνέδριο του ακροδεξιού κόμματος Reform UK ενώ ήταν στο βήμα ο Φάρατζ (Video)

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Με εικόνες βίας και νέα αντιπαράθεση για ρατσιστική και αντιμεταναστευτική ρητορική στελεχών του έκλεισε το συνέδριο του ακροδεξιού Reform UK στο Μπέρμιγχαμ, την ώρα που ο Νάιτζελ Φάρατζ επιχειρεί να παρουσιάσει το κόμμα ως δύναμη έτοιμη να κυβερνήσει.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Φάρατζ, γυναίκα που διαμαρτυρόταν μέσα στην αίθουσα απομακρύνθηκε βίαια, με βίντεο να δείχνει μέλη του ακροατηρίου να την αρπάζουν και να της τραβούν τα μαλλιά. Η αστυνομία ζήτησε να επικοινωνήσει μαζί της για να διερευνήσει το περιστατικό.

Count the number of assaults going on here, NOT carried out by the security staff..



They think it’s a fucking free for all to grab people’s hair and get digs in!#Reform pic.twitter.com/FRmH6zBC2S — Political Satirical (@PS_is_Back) September 4, 2026

Ο Φάρατζ απέρριψε τις επικρίσεις ως «εντελώς ανοησίες», υποστηρίζοντας ότι όσοι πηγαίνουν σε εκδηλώσεις του Reform με στόχο να τις διακόψουν πρέπει να απομακρύνονται και κατηγόρησε τους επικριτές του για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στο ίδιο συνέδριο βρέθηκε και ο επικεφαλής της οργάνωσης Raise the Colours, Ράιαν Μπριτζ, ο οποίος έχει συλληφθεί ως ύποπτος για αδίκημα παρενόχλησης με φυλετικά και θρησκευτικά επιβαρυντικά χαρακτηριστικά και έχει αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, χωρίς να έχει καταδικαστεί.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο από ανάρτηση του Ζία Γιουσούφ, ενός από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του Reform και αρμόδιου για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων. Αναφερόμενος στη Σαγκάλ Αμπντί-Ουάλι, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Κάμντεν και πιθανή υποψήφια των Εργατικών στην αναπληρωματική εκλογή τη έδρας που άφησε ό Κιρ Στάρμερ, ο Γιουσούφ επέλεξε να υπογραμμίσει ότι «γεννήθηκε στη Σομαλία», προσθέτοντας: «Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει;»

Η Αμπντί-Ουάλι ήρθε στη Βρετανία ως παιδί-πρόσφυγας, ζει στο Κάμντεν εδώ και περίπου 35 χρόνια και είναι Βρετανίδα πολίτης. Η ανάρτηση χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς ως «ξεκάθαρος ρατσισμός», ενώ προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και μέσα στο Reform.

Ο Ρόμπερτ Τζένρικ, σκιώδης υπουργός Οικονομικών του Reform UK, υπερασπίστηκε την Κυριακή τον Γιουσούφ. Ερωτηθείς στο Sky News αν θεωρεί την ανάρτηση ρατσιστική απάντησε αρνητικά και υποστήριξε ότι, όταν κάποιος δεν έχει γεννηθεί στη Βρετανία, είναι θεμιτό να τίθεται το ερώτημα «σε ποια χώρα είναι πραγματικά αφοσιωμένος» και εάν θα θέσει πρώτα τα συμφέροντα της χώρας.

Ο ίδιος ο Φάρατζ είχε ερωτηθεί για την ανάρτηση δύο ημέρες νωρίτερα. Δεν την υιοθέτησε, αλλά ούτε και την καταδίκασε, λέγοντας ότι δεν συμφωνεί με όλα όσα λένε τα στελέχη του, αλλά τα αφήνει «να κάνουν τη δουλειά τους».

Το Reform έχει βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπο με καταγγελίες για ρατσιστικές ή ακραία αντιμεταναστευτικές αναρτήσεις υποψηφίων και στελεχών του.

Την ίδια ώρα, το Reform εξακολουθεί να ταλανίζεται από το σκάνδαλο των χρηματοδοτήσεων, μετά την έρευνα του Channel 4 που κατέγραψε δύο κορυφαία στελέχη, τους Τζέιμς Ορ και Νταν Τζουκς, να συζητούν τρόπους παράκαμψης των αυστηρών βρετανικών κανόνων για ξένες δωρεές, ακόμη και τη χρηματοδότηση δημοσκοπήσεων από φερόμενο Αμερικανό δωρητή. Οι δύο απομακρύνθηκαν προσωρινά από τις θέσεις τους, το κόμμα διέταξε εσωτερική έρευνα και η Μητροπολιτική Αστυνομία εξετάζει τις καταγγελίες για ενδεχόμενες παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας. Ο Φάρατζ επιμένει ότι το Reform δεν έλαβε παράνομα χρήματα και δήλωσε ότι στη σχετική συνάντηση «δεν άκουγε καν» τη συζήτηση. Η υπόθεση προστίθεται σε παλαιότερα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση του ίδιου του Φάρατζ και του κόμματος.

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