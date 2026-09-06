Καραμπόλα με έξι αυτοκίνητα στην Αθηνών-Κορίνθου – Με δυσκολία η μετακίνηση στο ύψος των Μεγάρων

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Σύγκρουση έξι αυτοκινήτων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.
Δεν είναι γνωστό προς το παρόν αν υπάρχουν τραυματισμοί, ωστόσο λόγω της καραμπόλας επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς προκλήθηκε αυτή η σύγκρουση, ωστόσο έχει σχηματιστεί ουρά μερικών χιλιομέτρων.
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