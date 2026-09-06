Γερμανία: Ξεκάθαρη νίκη της AfD δίνουν τα πρώτα exit polls στη Σαξονία-Άνχαλτ – Εφιαλτική εξέλιξη, σε δύσκολη θέση ο Μερτς

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Ξεκάθαρη νίκη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στην Σαξονία – ‘Ανχαλτ στην Γερμανία.

Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) με τον Μερτς να είναι πλέον σε πολύ δύσκολη θέση καθώς για πρώτη φορά μεταπολεμικά -υπό την ηγεσία του- ακροδεξιό κόμμα κερδίζει τοπική Βουλή.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ARD, η AfD εξασφαλίζει 44,5%, ενώ το CDU περιορίζεται σε 18,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αριστερά με 8,5% και ακολουθούν οι Πράσινοι με 9%, το SPD με 8% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 5%.

Το εάν η AfD θα καταφέρει με αυτό το ποσοστό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα θα εξασφαλίσουν τελικά την είσοδος τους στο τοπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων τα οποία τελικά μείνουν εκτός.

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