Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Κυβέρνηση κάνει ο πρώτος, όχι οι ηττημένοι – Σφοδρή επίθεση σε Σαμαρά, Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

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Το πολιτικό πλαίσιο των εκλογών έθεσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της μαραθώνιας – διήρκεσε πάνω από 2,5 ώρες – συνέντευξης Τύπου επαναλαμβάνοντας τον στόχο για αυτοδυναμία, θέτοντας τα διλήμματα προς τους ψηφοφόρους και εξαπολύοντας επίθεση, τόσο προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και κατά του Αντώνη Σαμαρά.

Κόντρα με Σαμαρά

Ειδικά για τον πρώην πρωθυπουργό, ο Κ. Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο κ. Σαμαράς αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής, δεν βλέπω περιθώριο συνεννόησης. Ο κ.Σαμαράς ελπίζω θα σκεφτεί την υστεροφημία του. Η παράταξη τον δέχθηκε πίσω και τον τίμησε. Διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς θα κάνει κακό στην παράταξη. Ελπίζω να μην αξιοποιήσει αυτήν την τεχνογνωσία».

Μάλιστα, το σχόλιο αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Α. Σαμαρά, ο οποίος δήλωσε ότι «το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν οκτακόσιες χιλιάδες Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Φραπέ και του χασάπη, των Τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».

Αποχωρώντας από τη ΔΕΘ και δεχόμενος ερώτηση για την αντίδραση Σαμαρά, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «απ’ ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση…».

Από την άλλη, απαντώντας σε ερώτηση του topontiki.gr, σχετικά με το ενδεχόμενο… σύμπηξης κυβέρνησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ειδικά αν δεν προκύψει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, ο πρωθυπουργός ήταν σαφής: «Δηλαδή, μιλάμε για κυβέρνηση ηττημένων, κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, του Νίκου Ανδρουλάκη, της Ζωής Κωνσταντοπούλου, του Κυριάκου Βελόπουλου και ενδεχομένως, του Δημήτρη Κουτσούμπα… Καλή τύχη, αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι «τα έχουμε ξανακούσει το 2023, είδαμε πού κατέληξαν, με τη ΝΔ στο 41% και τον κ. Τσίπρα στο 17%».

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι «κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος», προσθέτοντας ότι «η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση. Ταμείο θα κάνουμε μετά τις εκλογές».

Θέτοντας τα διακυβεύματα των εκλογών, ο Κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά τον στόχο της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι «υπάρχουν διλήμματα στις εκλογές. Τα εξέφρασα. Η χώρα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση ειδικά κατά την προεδρία της ΕΕ. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα, το έχω ξαναπεί. Έτσι θα κατέβουμε στις εκλογές. Σεβόμαστε την ετυμηγορία του λαού. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω τι θα συμβεί αν η χώρα δεν έχει κυβέρνηση. Μία υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν θα ήταν το καλύτερο», τονίζοντας, μάλιστα, ότι «δεν διαφαίνεται δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς να φταίμε εμείς. Άλλοι το απέκλεισαν με συνεδριακές αποφάσεις», ενώ υπενθύμισε ότι «πριν τις εκλογές του ‘23 ουδείς μας έδινε αυτοδυναμία. Ο στόχος άρα είναι εφικτός».

Αιχμές για Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερα δηκτικός ήταν ο Κ. Μητσοτάκης για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώντας ότι απέτυχε το rebranding και λέγοντας ότι «ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Άλλα έστειλε το επιτελείο του και άλλα είπε εκείνος. Η προσπάθεια να δικαιολογηθούν έδειξε ότι τζάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δε νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας έχει αυταπάτη, όπως το 2014. Πρόκειται για απάτη».

Όσον αφορά, δε, στο ΠΑΣΟΚ, ο πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στο πρόγραμμα του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης: «Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο Δημόσιο. Είναι πολύ απλό. Το ξέρει το ΠΑΣΟΚ αυτό. […] Για το ιδιωτικό χρέος κάνουμε σημαντικές ρυθμίσεις και πολλοί συμπολίτες μας έχουν μπει σ’ αυτές. Υπάρχουν όμως και οι συνεπείς. Και είναι πιο πολλοί. Αλλά κίνητρα σε ανθρώπους που δεν θέλουν να πληρώσουν δεν θα δώσαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας, δε, στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση «έκλεψε» την ιδέα του για τον λογαριασμό για τα παιδιά, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη να υιοθετήσει προτάσεις από την αντιπολίτευση. Πώς γίνεται να κλέβει ο κ. Τσίπρας και εμείς από το ΠΑΣΟΚ; Δεν θυμάμαι αν το είχε μπει η κ. Γεννηματά για τον “κουμπαρά”, καλώς το είχε πει. Αν το είπε το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα πω ότι είναι καλή ιδέα και να την υλοποιήσουμε» και προσέθεσε με νόημα: «Τον ξέρουμε τον κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη προσπαθεί να γίνει ένας “ροζ ΣΥΡΙΖΑ” ή μία “ροζ ΕΛΑΣ”».

Τέλος, κάνοντας επίθεση στα κόμματα στα Δεξιά της ΝΔ για το ζήτημα που έχει προκύψει με τα σχολικά βιβλία και την άποψη ότι η κυβέρνηση προωθεί woke ατζέντα, ο Κ. Μητσοτάκης εξήγησε ότι «ήρθε στο προσκήνιο το θέμα των σχολικών βιβλίων, επαναφέροντας την ίδια κριτική. Εφευρίσκουμε αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορούσαν του χρόνου. Τα βιβλία δεν τα γράφει ο υπουργός. Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα θα το διορθώσουμε. Ατζέντες όπως η woke δεν υπάρχουν. Ούτε υπερβολές των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Μην προσπαθούμε μονίμως να πλήξουμε την κυβέρνηση μέσα από εμμονές».

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