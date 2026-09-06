ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» με το Ισραήλ – Ζητά διευκρινίσεις για τους όρους της συμφωνίας

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Την ανάγκη για άμεσες διευκρινίσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τους όρους της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» θέτει η ΕΛΑΣ, με αφορμή δηλώσεις του επικεφαλής του ισραηλινού Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας, Μοσέ Πατέλ, για την πρόσβαση της Ελλάδας στον πηγαίο κώδικα του συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου.

Η παράταξη επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη δήλωση έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες τοποθετήσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, ιδίως στο Command & Control, κρίσιμη προϋπόθεση για την απόκτηση αμυντικών συστημάτων.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για την αρχική δημοσίευση της συνέντευξης στην «Καθημερινή», στην οποία, όπως αναφέρει, δεν περιλαμβανόταν το επίμαχο απόσπασμα. Η ΕΛΑΣ ζητά από την κυβέρνηση να αποσαφηνίσει εάν και σε ποιο βαθμό η Ελλάδα διαθέτει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και ποια είναι τα δικαιώματά της ως προς τη λειτουργία, τον έλεγχο και την εξέλιξη του συστήματος.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Η σημερινή, μετ’ εμποδίων δημοσιευμένη, συνέντευξη στην «Καθημερινή» του επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, Μοσέ Πατέλ, στην οποία αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα που σχετίζεται με τις δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου (command and control) του συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα» επειδή δεν περιλαμβανόταν στην άδεια χρήσης της συμφωνίας, δημιουργεί πολύ σοβαρά ερωτηματικά για το σύστημα, τη διαχείρισή του και την εν προκειμένω προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Παράλληλα το γεγονός ότι η εν λόγω συνέντευξη δημοσιεύθηκε αρχικά στο διαδίκτυο από την Καθημερινή χωρίς το επίμαχο απόσπασμα το οποίο προστέθηκε στη συνέχεια, δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα και προβληματισμό.

Επιπλέον, η διευκρίνιση της εφημερίδας για «μεταφορά τεχνογνωσίας» από το Ισραήλ στην Ελλάδας και η «από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις» που «θα επεκταθεί και στις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στη συμπαραγωγή των οπλικών συστημάτων», προκαλεί ακόμη περισσότερη ανησυχία και ερωτήματα, καθώς επιβεβαιώνει, ότι εν τέλει δεν θα ελέγχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας κατ’ αποκλειστικότητα το σύστημα αλλά στην καλύτερη περίπτωση θα το ελέγχουν από κοινού με ισραηλινές εταιρείες.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 23 Ιουλίου 2026 ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα αποκτήσουν σύστημα «στο οποίο δεν θα έχουμε τον πηγαίο κώδικα. Ιδίως για “command and control”» πλην πολύ εξειδικευμένων περιπτώσεων, εξηγώντας – ορθώς – ότι χωρίς τον κώδικα η Ελλάδα δεν θα μπορούσε «να παρέμβει στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος» και θα κινδύνευε να είναι «“όμηρος” οποιασδήποτε και της φιλικότερης και συμμαχικότερης των ξένων χωρών».

Παράλληλα στις 30 Αυγούστου, μία ημέρα πριν την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Ασπίδα του Αχιλλέα διαθέτει ένα ενοποιημένο σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου (Command & Control), και τόνισε ότι αποδίδουμε «ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων αυτών».

Σήμερα οι κυβερνητικές δηλώσεις διαψεύδονται από τον αρμόδιο Ισραηλινό αξιωματούχο και η κυβέρνηση βρίσκεται έκθετη απέναντι στον ελληνικό λαό, για την αγορά ενός ευαίσθητου αμυντικού συστήματος το οποίο προκύπτει ότι δεν θα βρίσκεται υπό τον ουσιαστικό έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων. Με λίγα λόγια, μαθαίνουμε μέσω του Ισραήλ ότι αγοράσαμε ένα σύστημα με αρκετά δισεκατομμύρια αλλά με όρους ενοικίου καθώς δεν το ελέγχουμε.

Η συγκεκριμένη αποκάλυψη αποτελεί μείζον θέμα, τόσο όσον αφορά την διαφάνεια, όσο και την εθνική ασφάλεια και την κυριαρχία μας. Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη η διευκρίνιση από την κυβέρνηση για το εάν και κατά πόσο η Ελλάδα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα και στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου. Εάν η κυβέρνηση δεν διαψεύσει τον Ισραηλινό αξιωματούχο, τότε με την αγορά της Ασπίδας του Αχιλλέα υπό αυτούς τους όρους, θα έχει καταστήσει την χώρα «όμηρο» – όπως λέει και ο Υπουργός Άμυνας – στα χέρια τρίτης χώρας και σε αυτήν την περίπτωση, της κυβέρνησης Νετανιάχου».

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