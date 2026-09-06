Μαίνεται η φωτιά στη Κόνιτσα – Νέο 112 για ετοιμότητα

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Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στη Κόνιτσα καθώς η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή.
Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση οι κάτοικοι.
Η φωτιά καίει δέντρα σε πλαγιά σχετικά κοντά σε σπίτια, που ωστόσο προς το παρόν δεν κινδυνεύουν.
Στην περιοχή επιχειρούν από νωρίς 170 πυροσβέστες με 45 υδροφόρα οχήματα, 20 βοηθητικά και 9 ομάδες δασοκομάντος (53 άτομα).
Για πρώτη φορά μάλιστα επιστρατεύτηκε ενεργά και η ειδική μονάδα DRONE της Ηπείρου για την χαρτογράφηση των μετώπων.
Στο πλευρό των δυνάμεων βρίσκεται μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης: 30 εθελοντές από 4 Δασικούς Συνεταιρισμούς (Ηπείρου, Διστράτου, Ρόμπολο, Πωγωνίου) και τον Ορειβατικό Σύλλογο Κόνιτσας δίνουν μάχη με τα μηχανήματα. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Κόνιτσας και οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με 6 υδροφόρες και 4 χωματουργικά μηχανήματα για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.
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