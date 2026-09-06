Μαίνεται η φωτιά στη Κόνιτσα – Νέο 112 για ετοιμότητα

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Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται στη Κόνιτσα καθώς η φωτιά καίει δασική έκταση στην περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε μήνυμα από το 112 για να είναι σε ετοιμότητα για εκκένωση οι κάτοικοι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας #Ιωαννίνων



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 6, 2026

Η φωτιά καίει δέντρα σε πλαγιά σχετικά κοντά σε σπίτια, που ωστόσο προς το παρόν δεν κινδυνεύουν.

Στην περιοχή επιχειρούν από νωρίς 170 πυροσβέστες με 45 υδροφόρα οχήματα, 20 βοηθητικά και 9 ομάδες δασοκομάντος (53 άτομα).

Για πρώτη φορά μάλιστα επιστρατεύτηκε ενεργά και η ειδική μονάδα DRONE της Ηπείρου για την χαρτογράφηση των μετώπων.

Στο πλευρό των δυνάμεων βρίσκεται μια μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης: 30 εθελοντές από 4 Δασικούς Συνεταιρισμούς (Ηπείρου, Διστράτου, Ρόμπολο, Πωγωνίου) και τον Ορειβατικό Σύλλογο Κόνιτσας δίνουν μάχη με τα μηχανήματα. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Κόνιτσας και οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με 6 υδροφόρες και 4 χωματουργικά μηχανήματα για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

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