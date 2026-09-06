Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Κλειδί Βοιωτίας μετά από ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:30, σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βοιωτίας.

Ειδικότερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα και από αέρος 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης, ο Δήμος Τανάγρας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 13:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Φθιώτιδας.

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