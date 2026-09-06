Hellenic Growth Agora – Κωστής Χατζηδάκης: Είμαι φανατικός οπαδός της πολιτικής με αποτέλεσμα

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Ο μετασχηματισμός της δημόσιας περιουσίας σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και η δημιουργία μετρήσιμης υπεραξίας για τις τοπικές κοινωνίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης «Real Estate και εμβληματικά τοπόσημα» η οποία ανέδειξε τον κομβικό ρόλο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και των θυγατρικών του στην αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος τάχθηκε υπέρ των άμεσων μεταρρυθμίσεων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω φανατικά στην ευελιξία του δημόσιου τομέα και στην ανάγκη να παίρνουμε μέτρα, ακόμα και με βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος, ώστε το δημόσιο να τρέξει πιο γρήγορα». Αναφερόμενος στον νέο νόμο για το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο υπογράμμισε ότι ο οργανισμός έγινε «πιο ευέλικτος και πιο ελκυστικός για στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στη δημιουργία του Ελληνικού Ταμείου Επενδύσεων και Υποδομών.

Ο κ. Χατζηδάκης εξήρε τα έργα που δρομολογούνται, κάνοντας ειδική μνεία στην ανάπλαση του Κυβερνείου (Παλατάκι) στη Θεσσαλονίκη από την ΕΤΑΔ σε σύμπραξη με τη Βουλή, στις αναπλάσεις των σιδηροδρομικών σταθμών της εταιρείας “Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα (πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ) ως επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και στα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης για τη Διώρυγα της Κορίνθου. Κλείνοντας, προέτρεψε τις διοικήσεις να προχωρήσουν «με τόλμη, με αποφασιστικότητα και με ταχύτητα», τονίζοντας: «Είμαι φανατικός οπαδός της πολιτικής με αποτέλεσμα».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, περιέγραψε τη μετάβαση της εταιρείας από τη φάση της καταγραφής των ακινήτων στην ενεργητική διαχείριση ενός σύνθετου και δυναμικού χαρτοφυλακίου.

Η κυρία Χατζηγεωργίου παρουσίασε απτά παραδείγματα εμβληματικών ακινήτων που αναπτύσσονται με ίδιους πόρους της ΕΤΑΔ, όπως τα Σπήλαια Διρού, όπου ο ανάδοχος έχει ήδη εγκατασταθεί με ορίζοντα ολοκλήρωσης σε ενάμιση χρόνο, αλλά και το Αχίλλειο στην Κέρκυρα, το οποίο βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία σε συνεργασία με το PPF. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, επιβεβαίωσε την ιστορική συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων για το Κυβερνείο, αναφέροντας ότι «ο κοινοβουλευτισμός θα αποκτήσει ένα σταθερό σημείο στη Βόρεια Ελλάδα» και θα επιτευχθεί «ουσιαστική σύνδεση μεταξύ της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς».

Επιπλέον, ανακοίνωσε μια πρωτοποριακή πιλοτική δράση για τον πρωτογενή τομέα: το άνοιγμα πολιτικού διαγωνισμού μίσθωσης 2.500 στρεμμάτων αγροτικής γης (αρχικά σε 11 περιφέρειες και μελλοντικά 25.000 στρεμμάτων), απευθυνόμενο αποκλειστικά σε αγρότες, με πριμοδότηση των νέων επαγγελματιών μέσω διαφανών και γρήγορων διαδικασιών. Στην καταληκτική της τοποθέτηση σημείωσε ότι η ανάπτυξη πρέπει να έρχεται «χωρίς όμως να χαλάς τα στοιχεία εκείνα που κάνουν τον προορισμό μοναδικό», ενώ κατέληξε λέγοντας πως «η συνεργασία είναι το κλειδί στο να μπορέσουμε να πάμε μπροστά, στο να ξεκλειδώσουμε πραγματική υπεραξία».

Ο Παναγιώτης Μπαλωμένος, διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας “Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα”, σημείωσε ότι θεωρεί αναβαθμισμένο το νέο μοντέλο διοίκησής της, επικαλούμενος τα στοιχεία της ωρίμασης των εμβληματικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας όπου τα προηγούμενα 20 χρόνια είχαν φτάσει στο 20%., ενώ σε μόλις δύο έτη δουλειάς, βρίσκεται στο 60%.

Αναφερόμενος στο έργο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπαλωμένος είπε ότι στο άμεσο μέλλον μπορούμε να έχουμε ένα Προεδρικό Διάταγμα με χρήσης γης και όρους δόμησης. «Ξέρουμε τι θέλει η αγορά, έχουμε μιλήσει με την τοπική κοινωνία. Η αποκατάσταση του κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια αναγκαιότητα» είπε. Αποκάλυψε ότι προβλέπεται η δημιουργία ενός κτιρίου με μικτές εμπορικές χρήσεις, ενός κτιρίου φιλοξενίας, υπόγειων πάρκινγκ, όπως επίσης και η ορθολογικότερη διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου.

Ιδιαίτερα αναλυτικός ως προς τον οραματικό σχεδιασμό της ΑΕΔΙΚ (Διώρυγα Κορίνθου) εμφανίστηκε ο CEO της εταιρείας κ. Νάσος Μπίκας. Υπενθυμίζοντας ότι η Διώρυγα γιόρτασε φέτος τα 133 χρόνια λειτουργίας της, όντας ένα έργο που χρειάστηκε 2.400 χρόνια για να υλοποιηθεί από την εποχή του Περίανδρου (600 π.Χ.) και του Νέρωνα, ο κ. Μπίκας παρουσίασε τη νέα εποχή του εμβληματικού καναλιού. Στον τομέα των ψηφιακών και αναβαθμισμένων υπηρεσιών, υπογράμμισε την επιτυχία του νέου “VIP passage” και «VIP Signature Crossing»: «Κάποιος μπορεί να επιλέξει ένα slot ηλεκτρονικά για να περάσει συγκεκριμένη ώρα τη διώρυγα. Ταυτόχρονα του προσφέρουμε με drone βιντεοσκόπηση όλης αυτής της διαδρομής του» ανέφερε, τονίζοντας ότι η ζήτηση ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη. Το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας κορυφώνεται με την αξιοποίηση μιας έκτασης 180 στρεμμάτων στα Ίσθμια και την Ποσειδωνία. Προβλέπεται η αναβίωση παλιών κοινοτήτων, σπιτιών και ιστορικών καφενείων, με στόχο η περιοχή να καταστεί κορυφαίος γαστρονομικός προορισμός. Απαντώντας στο ερώτημα τι μετατρέπει μια επένδυση σε πραγματικό τοπόσημο, ο κ. Μπίκας σημείωσε ότι ένα αληθινό τοπόσημο πρέπει να αντέχει στον χρόνο, να προσελκύει τους πολίτες και «να αναπτύξει γενιές, να φτιάξει ανθρώπους».

Ο Μιχάλης Αναγνωστάκος, Chief Operations Officer του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, αναφέρθηκε στον τρόπο προτεραιοποίησης των έργων, κάνοντας λόγο για ένα συγκεκριμένο πλαίσιο τεσσάρων αξόνων που εξετάζεται κάθε φορά, δηλαδή εάν ένα έργο δημιουργεί μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη για την τοπική κοινωνία, μπορεί να αναβαθμίσει υπάρχουσες κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, να προσελκύσει νέες επενδύσεις ή ιδιωτικά κεφάλαια και να μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ευρύτερος καταλύτης αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο κ. Αναγνωστάκος αναφέρθηκε στη δημιουργία του Center of Excellence, ως νέα δομή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, για τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου διαχείρισης ακινήτων και διάχυσης βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις θυγατρικές του ΕθΑΤ.

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