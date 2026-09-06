Πακέτο ΔΕΘ: Επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρήσεις, κοινωνικές ομάδες που αφορούν τα μέτρα, τι εξηγεί το Υπ. Οικονομικών   

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Πακέτο οικονομικών ελαφρύνσεων και ενισχύσεων συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 προωθεί η κυβέρνηση, όπως εξηγεί το υπουργείο Οικονομικών.

Το πακέτο περιλαμβάνει μέτρα για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, τρίτεκνους, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, καθώς και παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική και στην αγορά ακινήτων.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται, από το 2026, κατάργηση στην πράξη του τεκμαρτού εισοδήματος για περισσότερο από το 90% των συνεπών επαγγελματιών. Ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός, μαζί με τις τριετίες. Παράλληλα, αφαιρούνται η προσαύξηση 10% του κόστους μισθοδοσίας και η προσαύξηση 5% της διαφοράς τζίρου από τον μέσο ΚΑΔ.

Η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις μειώνεται από 55% σε 50%, από το φορολογικό έτος 2027. Για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, από 1.500 σήμερα, προβλέπεται έκπτωση 50% στα τεκμήρια. Για τα ταξί προβλέπεται αναλογική μείωση του τεκμηρίου ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας, ενώ εξαιρούνται από το τεκμήριο οι ανήλικοι κληρονόμοι αδειών.

Για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Το 2027 το τέλος καταργείται στην Περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 καταργείται πλήρως σε όλη τη χώρα.

Η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα μειώνεται σταδιακά κατά 5% ετησίως, από το 2028, από το 80% στο 50%. Η προβλεπόμενη πορεία διαμορφώνεται σε 75%, 70%, 65%, 60%, 55% και τελικά 50%.

Για νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, με δαπάνες από την 1η Ιανουαρίου 2027, προβλέπεται ταχύτερη απόσβεση σε έξι έτη, αντί για δέκα. Οι συντελεστές απόσβεσης διαμορφώνονται σε 10%, 10%, 15%, 15%, 25% και 25%.

Για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβλέπεται ποσό 5 δισ. ευρώ, με 1,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και τραπεζική μόχλευση, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η χρηματοδότηση αφορά χαμηλότοκα δάνεια και εγγυήσεις.

Στον φορολογικό τομέα, για τους αγρότες προβλέπεται μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, από το 2026. Το αφορολόγητο για αγρότη χωρίς παιδιά διαμορφώνεται έως τα 22.204 ευρώ, με το μέγιστο όφελος να ανέρχεται σε 2.900 ευρώ.

Για τους τρίτεκνους προβλέπεται επίσης μηδενικός φορολογικός συντελεστής για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο διαμορφώνεται έως τα 25.364 ευρώ. Για υψηλότερα εισοδήματα προβλέπεται μείωση φόρου έως 1.800 ευρώ τον χρόνο.

Στο μέτωπο των μισθών, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να αυξηθεί στα 1.000 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, ενώ μαζί με τις τριετίες θα φτάνει τα 1.300 ευρώ. Η αύξηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027, καθώς και συνολική αύξηση του βασικού μισθού έως 80 ευρώ μικτά τον μήνα. Παράλληλα, προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην Περιφέρεια.

Οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 2027, με τη μείωση να αφορά αποκλειστικά την εισφορά του εργαζομένου.

Για τους συνταξιούχους προβλέπεται μόνιμη ενίσχυση 400 ευρώ καθαρά τον Νοέμβριο. Το μέτρο αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, συνολικά 2,2 εκατ. δικαιούχους, καθώς και άτομα με αναπηρία, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα άνω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας. Παράλληλα, προβλέπεται κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις αυξήσεις των συντάξεων.

Στον τομέα της οικογένειας και της νέας γενιάς προβλέπεται η δημιουργία επενδυτικού λογαριασμού για παιδιά ηλικίας από 0 έως 2 ετών, ο λεγόμενος «Κουμπαράς» Νέας Γενιάς. Η κρατική συμμετοχή θα γίνεται σε αναλογία 1:1, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, με το ποσό να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Η κρατική ενίσχυση μπορεί να φτάσει συνολικά έως τα 24.652 ευρώ μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 18 έτη.

Προβλέπεται επίσης τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, με 218.000 δικαιούχους. Τα voucher των βρεφονηπιακών σταθμών αυξάνονται κατά 10%, ενώ για τους τρίτεκνους καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται αύξηση του επιδόματος γέννησης κατά 1.000 ευρώ.

Στη φοιτητική μέριμνα, το ημερήσιο σιτηρέσιο αυξάνεται στα 3 ευρώ γενικά και στα 3,50 ευρώ για ακριτικές και νησιωτικές περιοχές.

Στον τομέα της στέγασης προβλέπεται νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ. Το όριο ηλικίας για τους δικαιούχους ορίζεται έως τα 55 έτη. Η αξία του ακινήτου μπορεί να φτάνει έως τις 300.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο ποσό δανείου διαμορφώνεται έως τις 230.000 ευρώ, με χρηματοδότηση έως και 90%. Για κάθε παιδί προβλέπεται προσαύξηση του εισοδηματικού ορίου κατά 7.000 ευρώ.

Για τα κενά ακίνητα προβλέπεται παράταση της τριετούς απαλλαγής φόρου, της έκπτωσης για ανακαίνιση και της αναστολής ΦΠΑ στις οικοδομές. Παράλληλα, παρατείνεται για το 2027 το μπλόκο στη δημιουργία νέων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb στο 1ο, 2ο και 3ο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας και στο 1ο δημοτικό διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης.

Ο ΕΝΦΙΑ προβλέπεται να καταργηθεί από το 2027 σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με το όριο να ανέρχεται στους 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Τέλος, αυξάνεται από 3% σε 15% ο φόρος μεταβίβασης για αγορές κατοικιών από κατοίκους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση προβλέπεται να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

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