Νεκρός ο 27χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε καβγά στα Γιαννιτσά

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Υπέκυψε ο 27χρονος, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε καβγά στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ο νεαρός νοσηλευόταν με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», στη Θεσσαλονίκη, όπου σήμερα νωρίς το πρωί κατέληξε.

Για τον θάνατο του 27χρονου ενημερώθηκε η Αστυνομική Διεύθυνση Πέλλας. Μετά τον καυγά είχε συλληφθεί, είχε απολογηθεί και είχε προφυλακιστεί την 1η Σεπτεμβρίου ένας 26χρονος

Ο καβγάς ξέσπασε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, στα Γιαννιτσά Πέλλας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο νεαροί φαίνεται να λογοφέρανε αρχικά μέσα σε νυχτερινό μαγαζί όπου διασκέδαζαν με διαφορετικές παρέες. Αργότερα δόθηκε συνέχεια, όταν οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν εκ νέου εκτός κέντρου διασκέδασης. Μαρτυρίες ανέφεραν ότι πιάστηκαν στα χέρια και ότι ο 26χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε τον 27χρονο, με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο έδαφος.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Γιαννιτσών για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος. Κατά την απολογία του, ο 26χρονος φέρεται να παρουσίασε τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο, αρνούμενος την κατηγορία, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη στον 27χρονο.

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