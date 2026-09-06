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«Έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονείας» καταλογίζει στον πρωθυπουργό για την παρουσία του στην ΔΕΘ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου, μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο.

Στη δήλωσή της επαναλαμβάνει ότι ο πρωθυπουργός επί 7 χρόνια κυβέρνηση με τις ιδανικότερες συνθήκες αλλά «αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω».

Καταγγέλλει ότι ο πρωθυπουργός ξεπέρασε κάθε όριο με τον ισχυρισμό ότι «στη χρεοκοπία μας οδήγησε η λογική να βάζουμε τους “ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς”», επισημαίνοντας ότι συνέβη το ακριβώς αντίθετο και πως ήταν το κόμμα του που οδήγησε στη χρεοκοπία. Τέλος αναφέρει πως οι ειρωνείες προς τους πολιτικούς του αντιπάλους αποδεικνύουν τον εκνευρισμό του γιατί πλέον «γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δε θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί».

Αναλυτικά η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.:

«Με έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονείας ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε σήμερα γιατί η κυβέρνηση του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ο ίδιος δεν έχει κανένα ουσιαστικό επιχείρημα προς τον ελληνικό λαό, για να του εμπιστευτεί μια ακόμη τετραετία.

Κυβέρνησε 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες, χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω.

Συρρίκνωσε πρωτοφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και βύθισε τη χώρα στη διαφθορά.

Στις απαντήσεις του, ήταν κάτι παραπάνω από φανερό ότι δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι οι πολίτες αξιολογούν στην πλειοψηφία τους πως το ’19, παρά τα μνημόνια, είχαν περισσότερα στην τσέπη από σήμερα, οκτώ χρόνια μετά την έξοδο από την κρίση.

Όπως και ότι δεν μπορεί να κατανοήσει, ίσως από την εμμονή του να πιστεύει ότι οι ανισότητες είναι φυσικό φαινόμενο, ότι η κοινωνική προστασία από τα χρέη των δανειοληπτών της κρίσης δεν αποτελούν πολιτική για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, όπως τόνισε.

Ενώ ξεπέρασε κάθε όριο λέγοντας ότι στη χρεοκοπία μας οδήγησε η λογική να βάζουμε τους «ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς», επιχειρώντας, για άλλη μια φορά, να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι ακριβώς το αντίθετο συνέβη. Στη χρεοκοπία μας οδήγησε το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο που ο ίδιος υποστηρίζει καθώς και το κόμμα που ηγείται.

Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονεία, την ένδεια επιχειρημάτων, αλλά και τον εκνευρισμό του. Γιατί πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δε θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί.

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