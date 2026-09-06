Πάρνηθα: Επιχείρηση διάσωσης για δύο πεζοπόρους που αποπροσανατολίστηκαν

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Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική στήθηκε σήμερα Κυριακή στην Πάρνηθα, για δύο άνδρες που αποπροσανατολίστηκαν και κάλεσαν το 112 για βοήθεια.
Αναλυτικά, οι άνδρες έκανα πεζοπορία στο Σπήλαιο Πανός, όταν κάποια στιγμή χάθηκαν και γύρω στις τρεις το μεσημέρι κάλεσαν το 112 και έτσι κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Δύο πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τους πεζοπόρους.
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