Συναγερμός στο Χαϊδάρι για εξαφάνιση 27χρονης – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 27χρονης από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής.

«Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο» αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

«Στις 06/09/2026 και ώρα περίπου 18:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής, η Τσιάμη Ευαγγελία, 27 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία Τσιάμη έχει ύψος 1.69 μ, βάρος 54 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια. Όταν εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και γαλάζιο σορτσάκι».

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