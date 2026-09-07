search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 01:08
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

07.09.2026 00:13

Συναγερμός στο Χαϊδάρι για εξαφάνιση 27χρονης – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

07.09.2026 00:13
xmoge1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 27χρονης από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής.

«Ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο» αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού:

«Στις 06/09/2026 και ώρα περίπου 18:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαϊδαρίου Αττικής, η Τσιάμη Ευαγγελία, 27 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Ευαγγελία Τσιάμη έχει ύψος 1.69 μ, βάρος 54 κιλά, έχει καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια. Όταν εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικο μπλουζάκι και γαλάζιο σορτσάκι».

Διαβάστε επίσης:

Πάρνηθα: Επιχείρηση διάσωσης για δύο πεζοπόρους που αποπροσανατολίστηκαν

Μαίνεται η φωτιά στη Κόνιτσα – Νέο 112 για ετοιμότητα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην περιοχή Σκιλλουντία – Διάσπαρτες εστίες στην Πηνεία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Έφτασαν τους οκτώ οι νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου από την αρχή του έτους

xmoge1
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Χαϊδάρι για εξαφάνιση 27χρονης – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

MixCollage-06-Sep-2026-11-50-PM-4029
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Μόνος πρώτος ο Παναιτωλικός – Τριάρα ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ με «ντοπιέτα» Τεττέη, στη 2η θέση ΑΕΚ και Ολυμπιακός

marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

tettei
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 3-1: «Πράσινο» δια περιπάτου το πρώτο ντέρμπι της σεζόν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

manesis_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Με το… δεξί ο Νίκος Μάνεσης στην πρώτη εκπομπή της σεζόν - Μάχη και το μεσημέρι

Πρόστιμο σε βουλευτή της ΝΔ που παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Χρυσομάλλης πάει Σαμαρά

Tanagra F-4 Phantom pilots
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στην Πολεμική Αεροπορία: Ο 37χρονος σμηναγός που έχασε τη ζωή του από τη συντριβή του Phantom, στην Τανάγρα, το άλλο Σάββατο θα βάφτιζε την 5 μηνών κόρη του

sxoleio-xania-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκόρωνας: Η νέα δασκάλα κοιμήθηκε σε σκηνή με το 4χρονο παιδί της, δεν έβρισκε σπίτι- Πώς έδρασε ο Δήμος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 00:58
ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Μακεδονία: Έφτασαν τους οκτώ οι νεκροί από τον ιό του Δυτικού Νείλου από την αρχή του έτους

xmoge1
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Χαϊδάρι για εξαφάνιση 27χρονης – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

MixCollage-06-Sep-2026-11-50-PM-4029
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Μόνος πρώτος ο Παναιτωλικός – Τριάρα ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ με «ντοπιέτα» Τεττέη, στη 2η θέση ΑΕΚ και Ολυμπιακός

1 / 3