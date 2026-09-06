Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 3-1: «Πράσινο» δια περιπάτου το πρώτο ντέρμπι της σεζόν

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Παράσταση για ένα ρόλο αποδείχθηκε το σημαντικότερο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Super League. Κάνοντας «πρωταθλητική» εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα του ΠΑΟΚ με 3-1 έχοντας σαν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη που πέτυχε δυο γκολ (ο Ταμπόρδα είχε ανοίξει το σκορ). Ο «Δικέφαλος του Βορρά» απλά μείωσε στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Ούγκρισιτς.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους έξι βαθμούς έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο και στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής με την Κηφισιά που θα γίνει την προσεχή Πέμπτη έχει την δυνατότητα να κάνει το 3 στα 3 και να μείνει μόνος πρώτος. Ο ΠΑΟΚ στον αντίποδα, που είδε τον Γιαννούλη να αποχωρεί τραυματίας σε φορείο στις καθυστερήσεις και έχει έναν επιπλέον πονοκέφαλο ενόψει της ιατρικής γνωμάτευσης, έμεινε στους εξι βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πρώτη «μεγάλη» στιγμή του στον αγώνα στο 12’, όταν από σέντρα του Ταμπόρδα με το εξωτερικό φάλτσο, ο Λιβάι Γκαρσία έπιασε κεφαλιά-ψαράκι, αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε δύσκολα. Στο 15’ άλλαξαν τα δεδομένα, καθώς ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παίκτες.

Σε κάθετη πάσα προς τον Τεττέη ο Μιχαηλίδης δεν μπόρεσε να κόψει την μπάλα κι ο Ελουστόντο ανέτρεψε καθαρά ως τελευταίος παίκτης τον Τεττέη, αντικρίζοντας την κόκκινη κάρτα απ’ τον Τσβάιερ.

Στο 29’ ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 1-0, όταν από σέντρα ακριβείας του Κυριακόπουλου, ο Ταμπόρδα σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους’.

Στο 33’ ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα για πέναλτι σε μία μονομαχία του Εντιαγέ με τον Φαν Ντρόνγκελεν μέσα στην περιοχή.

Ο Τσβάιερ περίμενε το VAR (Πασκάλ Μίλερ) που έδειξε να συνεχιστεί το ματς, παρά τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά στην εκτέλεση του κόρνερ (35’), ο Μπαταούλας σηκώθηκε για κεφαλιά μόνος στην περιοχή του Παναθηναϊκού αλλά η προσπάθειά του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 38’ ο Τεττέη έκανε μία απίθανη σόλο ενέργεια κι εκτέλεσε υποδειγματικά τον Παβλένκα κάνοντας το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, σε ένα τέρμα που θύμισε αυτό που σημείωσε με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ. Στο 45’+1’ ο Παναθηναϊκός κέρδισε πέναλτι σε καθαρό χέρι του Μπαταούλα έπειτα από ενέργεια του Τεττέη. Ο Ταμπόρδα ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Παβλένκα έκανε πολύ μεγάλη επέμβαση διατηρώντας το σκορ στα επίπεδα του 2-0.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός συνέχισε με το πόδι στο… γκάζι και βρήκε κι τρίτο γκολ στο 53’ με κεφαλιά του Τεττέη έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Κάνγκουα, με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό να σημειώνει το δεύτερο τέρμα του και να ανεβάζει το δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στο 59’ και στο 65’ ο Παβλένκα έκανε μεγάλες επεμβάσεις στα σουτ των Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς, ενώ 67’ πέρασε στο γήπεδο το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των «πράσινων» Αζεντίν Ουναΐ, που αποθεώθηκε απ’ τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Στο 70’ ο διαιτητής Τσβάιερ απέβαλλε, έπειτα από υπόδειξη του VAR τον Ντέσερς για χτύπημα εκτός φάσης στον Μιχαηλίδη, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν σε αριθμητική ισορροπία.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει κι άλλο γκολ και στο 88’ ο Ουναΐ λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ, όμως το πολύ σουτ που επιχείρησε αποκρούστηκε απ’ τον Παβλένκα, ενώ στο 90’+2’ ο ΠΑΟΚ σημείωσε το γκολ της… τιμής με κοντινό πλασέ του Ούγκρεσιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: 48’ Κυριακόπουλος, 54’ Τεττέη, 88’ Καμαρά – 45’+1’ Μπαταούλας

Κόκκινες: 70’ Ντέσερς (απευθείας αποβολή) – 15’ Ελουστόντο (απευθείας αποβολή)

Συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά (90’ Μπινιάρης), Κάνγκουα (62’ Λούζα), Ταμπόρδα (62’ Ντέσερς), Αντίνο, Λιβάι (90’ Ραστόντερ), Τεττέη (67’ Ουναΐ).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Σανταμαρία (58’ Καμαρά), Ζαφείρης (75 Ούγκρεσιτς), Ζίβκοβιτς (46’ Χατσίδης), Πέλκας (18’ Μπαταούλας), Άλι (75 Τάισον), Εντιαγέ.