Ο Νετανιάχου ζήτησε να εκκενωθούν φυλάκια εποίκων στη Δυτική Όχθη μετά τις ασφυκτικές πιέσεις από τις ΗΠΑ – Αντιδρούν οι ακροδεξιοί συνέταιροί του

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Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε σήμερα εντολή για την εκκένωση ορισμένων φυλακίων εποίκων στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

«Από όσο γνωρίζω, ο Νετανιάχου έδωσε την οδηγία να εκκενωθούν» ορισμένα φυλάκια, δήλωσε ο Σμότριτς κατά τη διάρκεια συμποσίου στην Ιερουσαλήμ, χωρίς να διευκρινίσει ποια ακριβώς αφορά η απόφαση. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν του άρεσε αυτή η οδηγία».

Τα συγκεκριμένα φυλάκια συχνά αποτελούνται από λίγα τροχόσπιτα, προκατασκευασμένες κατοικίες ή άλλες κατασκευές που έχουν ανεγερθεί χωρίς την επίσημη έγκριση των ισραηλινών αρχών.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν σήμερα ότι η απόφαση του πρωθυπουργού ελήφθη έπειτα από αμερικανικές πιέσεις.

Σύμφωνα με το Ynet, έναν από τους μεγαλύτερους ειδησεογραφικούς ιστότοπους του Ισραήλ, η Ουάσινγκτον άσκησε πιέσεις προς την ισραηλινή κυβέρνηση για την εκκένωση των συγκεκριμένων φυλακίων. Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις πληροφορίες, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Νετανιάχου είχε δεσμευτεί να συνεχίσει την επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση.

Η κατασκευή και η επέκταση ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Νετανιάχου.

Ορισμένοι οικισμοί δημιουργούνται με επίσημη κυβερνητική απόφαση, ενώ άλλοι ξεκινούν ως μη αδειοδοτημένα φυλάκια, γεωργικού ή άλλου χαρακτήρα. Συνήθως αποτελούνται από λίγα τροχόσπιτα ή πρόχειρες κατασκευές, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και η εκ των υστέρων έγκριση και νομιμοποίησή τους από τις ισραηλινές αρχές.

Σύμφωνα με τον Σμότριτς, η σημερινή απόφαση αφορά φυλάκια που έχουν ανεγερθεί σε περιοχές οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής, χωρίς να έχουν λάβει την απαιτούμενη επίσημη άδεια από τις ισραηλινές αρχές.

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, επικεφαλής ακροδεξιού κόμματος και ένθερμος υποστηρικτής της προσάρτησης ολόκληρης της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ, υποστήριξε σήμερα ότι έχει πραγματοποιήσει μια «επανάσταση» στην περιοχή, αναφερόμενος στην κατασκευή και νομιμοποίηση «χωριών, αγροκτημάτων, δρόμων και χιλιάδων κατοικιών».

Στη Δυτική Όχθη, εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, την οποία το Ισραήλ έχει καταλάβει και προσαρτήσει, ζουν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, ενώ περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί κατοικούν στους ισραηλινούς οικισμούς της περιοχής.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Έκτοτε, έχουν καταγραφεί σχεδόν καθημερινά περιστατικά βίας από εποίκους, καθώς και επανειλημμένες ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές σε παλαιστινιακά χωριά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, επισκέφθηκε το Σάββατο τη Δυτική Όχθη, εκφράζοντας τη στήριξή του προς Αμερικανούς παλαιστινιακής καταγωγής που έχουν πέσει θύματα επιθέσεων εποίκων.

«Το μήνυμά μας είναι σαφές: ένα έγκλημα είναι έγκλημα και μια τρομοκρατική ενέργεια είναι τρομοκρατική ενέργεια. Όσοι τα διαπράττουν πρέπει να αναμένουν σοβαρές συνέπειες», δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ ευχαρίστησε σήμερα τον Χάκαμπι «για τη σταθερή του θέση», αλλά και για την προσωπική του παρουσία στην περιοχή, προκειμένου, όπως ανέφερε η ισραηλινή προεδρία, «να δει και να τεκμηριώσει απευθείας τι συμβαίνει εκεί».

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