Γερμανία: Η AfD κερδίζει τις εκλογές σε Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά χωρίς αυτοδυναμία και στρέφεται στον… Μερτς για συγκυβέρνηση στο κρατίδιο

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Για πρώτη φορά μεταπολεμικά ένα ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία, η AfD, κερδίζει εκλογές έστω και σε επίπεδο κρατιδίου.

Τα exit polls δείχνουν νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ με τεράστια διαφορά από το δεύτερο CDU του Φρίντριχ Μερτς και συγκεκριμένα με ποσοστό 44,4% έναντι 18,4% της κυβερνητικής παράταξης.

Ωστόσο, δεν απέφυγε ένα μεγάλο πρόβλημα: για τρεις έδρες δεν έχει αυτοδυναμία και ψάχνει για συνεργασία. Η AfD σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, διαθέτει 39 από τις 83 έδρες και χρειάζεται 42 για την απόλυτη πλειοψηφία, οπότε πρέπει να βρει συνέταιρο στην κυβέρνηση του κρατιδίου. Και η κρούση έγινε ήδη από το Νο1 της παράταξης, την Αλις Βάιντελ η οποία έκανε την έκπληξη: Κάλεσε το CDU του Μερτς να συμπράξει μαζί τους για να μη μείνει ακυβέρνητο το κρατίδιο.

Σενάριο που δείχνει εξαιρετικά απίθανο, ωστόσο υπάρχει και μία παράμετρος: μάχη να κερδίσει έδρες δίνει ένα άλλο συντρηρητικό κόμμα να μπει στη Βουλή, το BSW, το οποίο κινείται οριακά κάτω από το όριο τουυ 5%. Αν τα καταφέρει και το ξεπεράσει (τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά το πρωί της Δευτέρας) τότε θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα πει «ναι» σε μία συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα, αλλά και το δίλημμα στο οποίο βρίσκεται μπροστά το CDU, φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον καγκελάριο Μερτς ο οποίος ήδη δέχεται έντονη κριτική εντός της παράταξης.

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