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06.09.2026 22:29

Τρελό μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό – Μισή ώρα καθυστέρηση σε όσους κινούνται προς Ελευσίνα

06.09.2026 22:29
attiki odos kinisi – new

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Τρομερή ταλαιπωρία από νωρίς το απόγευμα μέχρι και τώρα, τις βραδινές ώρες, για όσους κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά καθώς από το ύψος Διοδίων Κορωπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος τα αυτοκίνητα ήταν σχεδόν ακινητοποιημένα.

Δεν εχει σημειωθεί κάποιο τροχαίο, ούτε γίνονται έργα, επομένως η κίνηση έχει να κάνει κυρίως με όσους επιστρέφουν στην πρωτεύουσα είτε από ένα τελευταίο τριήμερο, είτε από τις διακοπές τους.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 06.09.2026 23:05
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