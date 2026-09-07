Εύβοια: Ανετράπη πυροσβεστικό στη Κύμη – Δύο ελαφρά τραυματίες

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Το πρωί της Δευτέρας ανετράπη πυροσβεστικό όχημα που επιτηρούσε στην περιοχή Μισόκαμπος στην Κύμη της Εύβοιας.
Το πυροσβεστικό επιτηρούσε την περιοχή στην οποία ξέσπασε πριν δύο ημέρες φωτιά και σε αυτό επέβαιναν δύο πυροσβέστες.
Αμφότεροι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κύμης για εξετάσεις.
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