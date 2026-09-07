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07.09.2026 07:38

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό – Τι ώρα θα κλείνουν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι»

07.09.2026 07:38
metro

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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι» της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τη Δευτέρα 7/9 έως και την Πέμπτη 10/9, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα παραμένουν κλειστοί από τις 21:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται κανονικά μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίες αναχωρήσεις συρμών πριν το κλείσιμο των σταθμών θα πραγματοποιούνται ως εξής:

  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:06,
  • από Αιγάλεω προς Δ. Πλακεντίας στις 21:20,
  • από Ελαιώνα προς Δ. Πλακεντίας στις 21:22,
  • από Κεραμεικό προς Δ. Πλακεντίας στις 21:25,
  • από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 21:27,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30,
  • από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49,
  • από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:51,
  • από Κεραμεικό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:53,
  • από Ελαιώνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:56.

Τι ισχύει για τα δρομολόγια του Αεροδρομίου

Όσον αφορά τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν:

  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με προορισμό το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Σύνταγμα, ενώ οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στο Σύνταγμα.

Αναλυτικά, θα υπάρχουν αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 22:02, 22:38 και 23:14 και από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω». Η γραμμή αυτή θα εξυπηρετεί όλους τους κλειστούς σταθμούς, συνδέοντας τον σταθμό Αιγάλεω με το Σύνταγμα.

Οι στάσεις της γραμμής Χ24 στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω είναι:

«ΣΤ. ΣΥΝΤΜΑ» (Βασ. Αμαλίας), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (Πανεπιστημίου), «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» (Ερμού), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (Ιερά Οδός, ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (Ιερά Οδός, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ), «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ» (Ιερά Οδός, ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ).

Στην αντίθετη κατεύθυνση, Στ. Μετρό Αιγάλεω – Στ. Μετρό Σύνταγμα, οι στάσεις είναι:

«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ» (Δημαρχείου), «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (Ιερά Οδός, ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ), «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (Ιερά Οδός, ΣΙΔΕΡΑ), «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΜΑ» (Ερμού), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (Σταδίου), «ΣΤ. ΣΥΝΤΜΑ» (Βασ. Αμαλίας).

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