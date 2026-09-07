ΜΕΒΓΑΛ: Επένδυση 160 εκατ. ευρώ, νέο εργοστάσιο και εξαγωγές πάνω από το μισό τζίρο

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Ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία βρίσκεται σε εξέλιξη στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η ΜΕΒΓΑΛ επενδύει 160 εκατ. ευρώ σε νέο εργοστάσιο, με στόχο να υπερδιπλασιάσει την παραγωγική της δυναμικότητα και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές της.

Πρόκειται για μια επένδυση που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη η διαδρομή της εταιρείας. Μετά τις σοβαρές οικονομικές περιπέτειες προηγούμενων ετών, η βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία έχει περάσει σε διαφορετική φάση, επιχειρώντας πλέον να διευρύνει την παραγωγική και διεθνή παρουσία της.

Το 2026 ο κύκλος εργασιών της ΜΕΒΓΑΛ αναμένεται να φτάσει τα 234 εκατ. ευρώ. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά περισσότερο από το 50% του τζίρου εκτιμάται ότι θα προέλθει από τις εξαγωγές.

Αυτό αλλάζει ουσιαστικά και το προφίλ της εταιρείας, καθώς η ανάπτυξή της εξαρτάται ολοένα λιγότερο αποκλειστικά από την ελληνική αγορά.

Η επένδυση των 160 εκατ. ευρώ αφορά την κατασκευή νέας παραγωγικής μονάδας στα Κουφάλια και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής. Με την ολοκλήρωσή της η εταιρεία υπολογίζει ότι θα υπερδιπλασιάσει τη δυναμικότητά της, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες θέσεις εργασίας.

Η κίνηση έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο. Ο κλάδος των γαλακτοκομικών βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένα κόστη σε πρώτη ύλη, ενέργεια, μεταφορές και συσκευασία, ενώ ο ανταγωνισμός τόσο στο εσωτερικό όσο και στις αγορές του εξωτερικού παραμένει ιδιαίτερα έντονος.

Η ΜΕΒΓΑΛ απαντά επιλέγοντας μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής και εξωστρέφεια, ποντάροντας ότι η αύξηση της δυναμικότητας θα της επιτρέψει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές.

Το μεγάλο στοίχημα είναι πλέον η απόδοση των 160 εκατ. ευρώ. Γιατί άλλο πράγμα είναι η αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας και άλλο η εξασφάλιση της ζήτησης που απαιτείται για να την καλύψει.

Με τις εξαγωγές, πάντως, να περνούν ήδη το κατώφλι του 50% των πωλήσεων, η ΜΕΒΓΑΛ δείχνει καθαρά πού αναζητά την επόμενη φάση ανάπτυξής της: πολύ περισσότερο εκτός ελληνικών συνόρων παρά στην ήδη ώριμη εγχώρια αγορά.

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