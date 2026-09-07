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07.09.2026 07:09

Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα δέκα περιφέρειες της χώρας 

07.09.2026 07:09
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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), προβλέπεται για σήμερα, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου σε περιοχές δέκα Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. 

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου),
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής),
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Μαγνησίας, ΠΕ Σποράδων),
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Ευβοίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας),
  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας),
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας),
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
  • Περιφέρεια Κρήτης.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι υπηρεσίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, προκειμένου να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Στόχος είναι να υπάρξει άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και να περιοριστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης των πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και γρήγορη εξάπλωσή τους.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε εργασίες όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, αλλά και στη χρήση μηχανημάτων που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και την απόρριψη αναμμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση για άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον αριθμό 199.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθώς και για οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

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