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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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07.09.2026 07:48

Το πετρέλαιο μια «ανάσα» από τα 100 δολάρια

07.09.2026 07:48
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Ήπια ανοδικά κινούνται στην συνεδρίαση της Δευτέρας οι τιμές του πετρελαίου διευρύνοντας τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας, της τάξης του 10%, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στις ενεργειακές ροές από τη Μέση Ανατολή, μετά και την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών από ΗΠΑ και Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται προσεγγίζοντας περαιτέρω το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ενισχύεται πάνω από τα 97 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα (7.9.2026), επεκτείνοντας τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας ενώ ανάλογη είναι η κίνηση του αμερικανικού τύπου αργού WTI που διαπραγματεύεται πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Ας σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ στοχοποίησαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σαββατοκύριακο σε αντίποινα για επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Σε απάντηση, η Τεχεράνη επιτέθηκε σε πετρελαιοφόρα και άλλα πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ. Μάλιστα θα ενεργοποιήσει μια περιορισμένη θαλάσσια ζώνη πέρα από τα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τη ναυτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού που έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και να βοηθήσει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης εμπορικών πλοίων μέσω του Ορμούζ.

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