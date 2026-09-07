Μαραθώνας: Σήμερα η δίκη της 68χρονης που δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της για να λαμβάνει τη σύνταξη (video)

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Σήμερα, Δευτέρα (7/9), μετά από αναβολή, είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Πλημμελειοδικείο η δίκη της 68χρονης και του γιου της, οι οποίοι κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τη σορό της 90χρονης μητέρας της κατηγορουμένης και απέκρυψαν τον θάνατό της προκειμένου να λαμβάνουν την σύνταξή της.

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής (4/9) σε υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της κατοικίας στην οδό Ιθάκης στον Μαραθώνα, μετά από καταγγελία της εγγονής της υπερήλικης, που φέρεται να δήλωσε ότι εδώ και μία δεκαετία δεν είχε επαφή με τη γιαγιά της.

Η 68χρονη κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε ότι έθαψε τη σορό της μητέρας της για να λαμβάνει τη σύνταξή της, ενώ ο εγγονός τής υπερήλικης αρνείται κάθε συμμετοχή στην πράξη.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται και ήδη έχει ανατεθεί σε ειδικό ανθρωπολόγο η εξέταση των οστών ώστε να προσδιοριστεί η ηλικία και κατ’ επέκταση ο χρόνος θανάτου της υπερήλικης και να αποδοθεί χρονικά προσδιορισμένη κατηγορία για απάτη σε βάρος του Δημοσίου στους δύο συλληφθέντες. Το αδίκημα ενδέχεται να αποδοθεί στην κακουργηματική του μορφή, εφόσον το συνολικό ποσό της απάτης υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Η κατάθεση «κλειδί» της εγγονής

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, η οποία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε χάσει εδώ και χρόνια κάθε επαφή με τη γιαγιά της.

Η εγγονή φέρεται να κατέθεσε πως δεν είχε μέχρι πρότινος υποπτευθεί κάτι, έως ότου χρειάστηκε εξ’ αιτίας μιας επικείμενης αγοραπωλησίας να βρει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς της.

«Το 2015, με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου και με ενημέρωσε ότι βρήκε νέο σύντροφο που κατοικεί στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, με αποτέλεσμα να πάρει τον αδερφό μου να φύγουν και να μείνουν όλοι μαζί στο σπίτι του, ενώ η γιαγιά θα έμπαινε σε κάποιο γηροκομείο στην περιοχή της Πεντέλης. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα μου ήταν αραιή και σε αυτήν δεν λέγαμε πράγματα πέραν του αν είναι καλά και για θέματα λειτουργικότητας του σπιτιού στον Μαραθώνα. Τα Χριστούγεννα του έτους 2017 με ενημέρωσε τηλεφωνικά η μητέρα μου ότι η γιαγιά απεβίωσε από καρκίνο του εντέρου και έκτοτε χάθηκε. Δεν είχαμε επικοινωνία για αρκετό διάστημα και αναρωτήθηκα πού θα γίνει η ταφή ή η κηδεία, καθ’ ότι δεν τα πήγαινα καλά με τέτοιου είδους διαδικασίες. Τον τελευταίο καιρό ξεκίνησαν διαδικασίες πώλησης του σπιτιού», είπε η εγγονή.

«Βρέθηκε αγοραστής και σε καθημερινή βάση επικοινωνούσα με τον πατριό μου και τον αδερφό μου για τη διευθέτηση διαφόρων ζητημάτων. Την Τρίτη 18-8 έκανα αίτηση για χορήγηση ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο ληξιαρχείο Πεντέλης σε γηροκομείο της περιοχής, όπου μου είπε η μητέρα μου ότι απεβίωσε η γιαγιά.

Από το ληξιαρχείο της Πεντέλης, έλαβα αρνητική απάντηση δηλαδή ότι δεν βρέθηκε ληξιαρχική πράξη θανάτου της γιαγιάς μου. Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκαν μέσα μου ερωτήματα του τι είχε συμβεί με τη γιαγιά, πού θάφτηκε και πότε. Σε ερωτήσεις που είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια στην οικογένειά μου και συγκεκριμένα στη μητέρα μου, η ίδια απέφευγε να απαντήσει. Τον φετινό χειμώνα και ενώ έφερα σε επαφή τον αδερφό μου και τον πατριό μου, έλαβα τηλέφωνο από τον ίδιο, όπου μου εκμυστηρεύτηκε ότι ο αδερφός μου με τη μητέρα μου λαμβάνουν τις σύνταξη της γιαγιάς και την έχουν θάψει στην αυλή της οικίας στον Μαραθώνα. Εγώ δεν έδωσα σημασία γιατί μου ακούγονταν όλα παράλογα, πλην όμως το τελευταίο γεγονός της μη ανεύρεσης ληξιαρχικής πράξης θανάτου με έβαλε σε σκέψεις. Δεν γνωρίζω πώς βιοπορίζονταν τόσα χρόνια, η μητέρα μου δεν παίρνει δική της σύνταξη, ούτε ο αδερφός μου παίρνει κάποια επίδομα. Τόσα χρόνια πίστευα πως τους συντηρούσε ο σύντροφός της», πρόσθεσε.

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