Ηλεία: Χειροπέδες σε διαρρήκτη για δέκα κλοπές – 50.000 ευρώ η λεία

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Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας άνδρας στην Ηλεία, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που πραγματοποιούσε διαρρήξεις και κλοπές σε σπίτια της περιοχής.

Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου 5/9 σε περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, όταν πήγε να παραλάβει αυτοκίνητο που είχε κλαπεί και φέρεται να χρησιμοποιούνταν από την ομάδα για τις μετακινήσεις της.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιδας, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και της Ο.Π.ΔΙ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την ακινητοποίησή του ο συλληφθείς αντιστάθηκε και επιτέθηκε στους αστυνομικούς στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Από την έρευνα που προηγήθηκε, την αξιολόγηση των στοιχείων και την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε ότι η ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2026, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε διάφορες περιοχές της Ηλείας.

Δέκα υποθέσεις κλοπών

Οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει συνολικά δέκα υποθέσεις: οκτώ διαρρήξεις σε σπίτια, μία κλοπή αυτοκινήτου και μία κλοπή κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας.

Από τις κλοπές αφαιρέθηκαν συνολικά 21.850 ευρώ, ενώ η αξία των κοσμημάτων, των τιμαλφών και των εργαλείων που κατασχέθηκαν ή κλάπηκαν υπολογίζεται σε περίπου 28.000 ευρώ.

Παράλληλα, η ομάδα φέρεται να είχε κλέψει ένα αυτοκίνητο από τον Πειραιά, το οποίο χρησιμοποιούσε για την προσέγγιση των στόχων και τη διαφυγή μετά τις κλοπές.

Οι δράστες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κινούνταν με οργανωμένο τρόπο και πραγματοποιούσαν τις διαρρήξεις κυρίως πρωινές ή απογευματινές ώρες. Στο στόχαστρό τους είχαν κατοικίες σε περιοχές των Λεχαινών, της Βάρδας, της Μανολάδας και του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Το κλεμμένο όχημα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς κρυμμένο σε δασική έκταση στην περιοχή της Ανδραβίδας – Κυλλήνης και τέθηκε υπό διακριτική επιτήρηση. Οταν ο συλληφθείς εμφανίστηκε στο σημείο για να το παραλάβει, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο και στον περιβάλλοντα χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και αντικείμενα που είχαν κλαπεί. Τα κλοπιμαία αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

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