Απολογισμός του ΕΣΥ στη ΔΕΘ: Νέα προγράμματα πρόληψης, καινούργια νοσοκομεία και οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς

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Νέα νοσοκομεία, οικονομικά κίνητρα, κτηριακή αναβάθμιση σε εκατοντάδες υγειονομικές δομές καθώς και νέα προγράμματα πρόληψης, όπως για τον καρκίνο του δέρματος και οδοντιατρικός έλεγχος για παιδιά, είναι μερικά από τα έργα, που έχουν υλοποιηθεί ή θα εγκαινιαστούν μέσα στο 2026 και συνθέτουν την εικόνα του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), όπως την παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ.
Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός, ανακοίνωσε τη διπλή επιστροφή ενοικίου για περίπου 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να πληρώνουν υψηλά ενοίκια κυρίως στις τουριστικές περιοχές της χώρας.
Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις:
Επιπλέον ανακοίνωσε το δωρεάν οδοντιατρικό screening για 282.000 παιδιά ηλικίας 5–14 ετών από το 2027, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη οδοντικών παθήσεων.
Επίσης, ο ΕΟΠΥΥ διευρύνει την αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) για ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2, ενισχύοντας την καθημερινή διαχείριση της νόσου.
Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, σε ειδική συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ με θέμα: «Το ΕΣΥ όπως το θες εσύ – Απολογισμός Έργου» παρουσίασε τις μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με 170 πλήρως ανακατασκευασμένα Κέντρα Υγείας και 93 ανακαινισμένα νοσοκομεία.
Αναλυτικά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε μεταξύ άλλων τρία έργα-ορόσημα:
Τα έργα αυτά ενισχύουν την πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες και μειώνουν δραστικά τους χρόνους αναμονής για ογκολογικούς ασθενείς. Σημαντικό είναι επίσης ότι πλέον δεν χρειάζεται οι ασθενείς να φεύγουν από την ευρύτερη περιοχή της κατοικία τους, προκειμένου να ταξιδεύουν σε άλλες μεγάλες πόλεις (π.χ Αθήνα – Θεσσαλονίκη) με την ταλαιπωρία που αναπόφευκτα προκαλεί αυτή η εσωτερική μετανάστευση.
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος, το οποίο θα υλοποιείται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
Παράλληλα, το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» επεκτείνεται έως το 2030, με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, ενεργοποιώντας παραπεμπτικά για 6,9 εκατομμύρια πολίτες σε καρδιαγγειακό έλεγχο και πρόληψη καρκίνου μαστού, τραχήλου μήτρας και παχέος εντέρου.
Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στις αλλαγές του νέου ΕΣΥ που είναι ήδη ορατές στην καθημερινότητα των πολιτών όπως:
«Έχουν γίνει πολλά, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά μπροστά μας. Στόχος μας δεν είναι απλώς ένα ΕΣΥ με περισσότερους πόρους. Είναι ένα ΕΣΥ που λειτουργεί καλύτερα για τον πολίτη: σύγχρονο, αξιόπιστο και ανθρώπινο», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Η Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, αναφέρθηκε στο υγειονομικό δυναμικό του ΕΣΥ το οποίο αυξήθηκε από 90.300 τον Ιούνιο του 2019 σε 100.377 τον Ιούνιο του 2026.
Παράλληλα, με βάση τις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και όσες αναμένεται να ακολουθήσουν εντός του 2026, προβλέπεται δυνητική ενίσχυση κατά 9.060 μόνιμες θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Στη μεγάλη προκήρυξη του Μαΐου για 1.170 θέσεις ειδικευμένων γιατρών, υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για το 82% των θέσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ψηφιακή αξιολόγηση της εμπειρίας των ασθενών. Περισσότερα από 83.000 ερωτηματολόγια έχουν συμπληρωθεί, με τη συνολική βαθμολογία να φτάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 4,09 στα 5.
Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα – Μαρία Κράββαρη, εστίασε στις βαθύτερες αλλαγές που οικοδομούνται στο ΕΣΥ όπως:
«Όλα αυτά δεν αποτελούν αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά συνδέονται σε μια ενιαία στρατηγική με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του σε κάθε στάδιο της ζωής του. Η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί πλέον έναν σχεδιασμό για το μέλλον· έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών».
Η Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Δάφνη Νικολάου, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και στις νέες θεραπείες.
Στο επίκεντρο βρίσκονται:
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