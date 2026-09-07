Απολογισμός του ΕΣΥ στη ΔΕΘ: Νέα προγράμματα πρόληψης, καινούργια νοσοκομεία και οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς

Takeaways by to pontiki AI Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας παρουσίασε στη ΔΕΘ τον απολογισμό έργου για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εστιάζοντας στην αναβάθμιση υποδομών, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών και την ενίσχυση του προσωπικού.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε οικονομικά κίνητρα για υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και νέα προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο και την οδοντιατρική υγεία.

Έως σήμερα έχουν ανακαινιστεί 170 Κέντρα Υγείας και 93 νοσοκομεία, ενώ προωθούνται έργα-ορόσημα, όπως νέα ογκολογικά κέντρα και κλινικές, για τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε προηγμένες θεραπείες.

Το πρόγραμμα πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» επεκτείνεται έως το 2030 με σημαντικό προϋπολογισμό, ενισχύοντας τον προσυμπτωματικό έλεγχο για εκατομμύρια πολίτες και την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών παθήσεων.

Παράλληλα, το υπουργείο προωθεί την ψηφιακή μετάβαση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τη διευκόλυνση πρόσβασης σε φάρμακα υψηλού κόστους για τους ασθενείς.

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Νέα νοσοκομεία, οικονομικά κίνητρα, κτηριακή αναβάθμιση σε εκατοντάδες υγειονομικές δομές καθώς και νέα προγράμματα πρόληψης, όπως για τον καρκίνο του δέρματος και οδοντιατρικός έλεγχος για παιδιά, είναι μερικά από τα έργα, που έχουν υλοποιηθεί ή θα εγκαινιαστούν μέσα στο 2026 και συνθέτουν την εικόνα του νέου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), όπως την παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ.

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός, ανακοίνωσε τη διπλή επιστροφή ενοικίου για περίπου 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται να πληρώνουν υψηλά ενοίκια κυρίως στις τουριστικές περιοχές της χώρας.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δύο δόσεις:

25 Σεπτεμβρίου 2026 (για το 2024)

30 Νοεμβρίου 2026 (για το 2025)

Επιπλέον ανακοίνωσε το δωρεάν οδοντιατρικό screening για 282.000 παιδιά ηλικίας 5–14 ετών από το 2027, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη οδοντικών παθήσεων.

Επίσης, ο ΕΟΠΥΥ διευρύνει την αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) για ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2, ενισχύοντας την καθημερινή διαχείριση της νόσου.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, σε ειδική συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ με θέμα: «Το ΕΣΥ όπως το θες εσύ – Απολογισμός Έργου» παρουσίασε τις μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, με 170 πλήρως ανακατασκευασμένα Κέντρα Υγείας και 93 ανακαινισμένα νοσοκομεία.

Αναλυτικά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε μεταξύ άλλων τρία έργα-ορόσημα:

Το Κέντρο Ανοσοθεραπείας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, που εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλονίκη.

Την πρώτη Ογκολογική Κλινική της Κεντρικής Ελλάδος, στο Νοσοκομείο της Λαμίας, που θα εγκαινιαστεί στα τέλη Οκτωβρίου 2026.

Το νέο Κέντρο Ακτινοθεραπείας στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», που θα λειτουργήσει σε περίπου πέντε μήνες.

Τα έργα αυτά ενισχύουν την πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες και μειώνουν δραστικά τους χρόνους αναμονής για ογκολογικούς ασθενείς. Σημαντικό είναι επίσης ότι πλέον δεν χρειάζεται οι ασθενείς να φεύγουν από την ευρύτερη περιοχή της κατοικία τους, προκειμένου να ταξιδεύουν σε άλλες μεγάλες πόλεις (π.χ Αθήνα – Θεσσαλονίκη) με την ταλαιπωρία που αναπόφευκτα προκαλεί αυτή η εσωτερική μετανάστευση.

Νέο προληπτικό πρόγραμμα για τον καρκίνο του δέρματος

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος, το οποίο θα υλοποιείται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Παράλληλα, το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» επεκτείνεται έως το 2030, με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, ενεργοποιώντας παραπεμπτικά για 6,9 εκατομμύρια πολίτες σε καρδιαγγειακό έλεγχο και πρόληψη καρκίνου μαστού, τραχήλου μήτρας και παχέος εντέρου.

Τι έχουν γίνει έως σήμερα

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στις αλλαγές του νέου ΕΣΥ που είναι ήδη ορατές στην καθημερινότητα των πολιτών όπως:

νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών,

ενιαία λίστα χειρουργείων,

απογευματινά χειρουργεία,

ψηφιακές υπηρεσίες και τηλεϊατρική,

ανακαινισμένες δομές και ενισχυμένο προσωπικό.

«Έχουν γίνει πολλά, αλλά έχουμε ακόμη δουλειά μπροστά μας. Στόχος μας δεν είναι απλώς ένα ΕΣΥ με περισσότερους πόρους. Είναι ένα ΕΣΥ που λειτουργεί καλύτερα για τον πολίτη: σύγχρονο, αξιόπιστο και ανθρώπινο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πάνω από 100.000 εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

Η Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, αναφέρθηκε στο υγειονομικό δυναμικό του ΕΣΥ το οποίο αυξήθηκε από 90.300 τον Ιούνιο του 2019 σε 100.377 τον Ιούνιο του 2026.

Παράλληλα, με βάση τις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και όσες αναμένεται να ακολουθήσουν εντός του 2026, προβλέπεται δυνητική ενίσχυση κατά 9.060 μόνιμες θέσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Στη μεγάλη προκήρυξη του Μαΐου για 1.170 θέσεις ειδικευμένων γιατρών, υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για το 82% των θέσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ψηφιακή αξιολόγηση της εμπειρίας των ασθενών. Περισσότερα από 83.000 ερωτηματολόγια έχουν συμπληρωθεί, με τη συνολική βαθμολογία να φτάνει, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 4,09 στα 5.

Οι βάσεις του νέου ΕΣΥ έχουν τεθεί

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα – Μαρία Κράββαρη, εστίασε στις βαθύτερες αλλαγές που οικοδομούνται στο ΕΣΥ όπως:

η πρόληψη,

η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,

η ψηφιακή μετάβαση

η προστασία της υγείας του πληθυσμού.

«Όλα αυτά δεν αποτελούν αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά συνδέονται σε μια ενιαία στρατηγική με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του σε κάθε στάδιο της ζωής του. Η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί πλέον έναν σχεδιασμό για το μέλλον· έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών».

Ψηφιακές υπηρεσίες και Φάρμακα Υψηλού Κόστους

Η Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Δάφνη Νικολάου, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και στις νέες θεραπείες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται:

η κατ’ οίκον και μέσω ιδιωτικών φαρμακείων διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους,

η διεύρυνση των ηλεκτρονικών ραντεβού στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ,

η περαιτέρω ψηφιοποίηση του οργανισμού,

η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

η επέκταση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία.

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