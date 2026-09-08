Στο Ελ Αλαμέιν ο Μητσοτάκης: Τα διακυβεύματα της συνάντησης με αλ Σίσι και Χριστοδουλίδη

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Με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι συναντάται αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου στο ιστορικό Ελ Αλαμέιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κορυφή της ατζέντας των διμερών συνομιλιών βρίσκεται η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και το ζήτημα της Μονής Σινά, με την Αθήνα να πιέζει ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία για το ιδιοκτησιακό και νομικό της καθεστώς, την ώρα που το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Αιγύπτου έχει αναβάλει μέχρι τώρα τέσσερις φορές την απόφασή του. Οι πληροφορίες λένε ότι η πλευρά του Καΐρου αναγνωρίζει την κυριότητα όλων των χώρων στο αιγυπτιακό Δημόσιο, ακόμα και για τα εκκλησάκια που βρίσκονται μακριά από τη Μονή Σινά, ενώ για τα κτήματα που βρίσκονται κοντά στη μονή και χρησιμοποιούνταν για την τροφοδοσία του μοναστηριού, η πρόταση του αιγυπτιακού Δημοσίου προβλέπει τη δυνατότητα μακροχρόνιας μίσθωσης με μικρό αντίτιμο.

Από εκεί και πέρα, η Αθήνα επιδιώκει να επιβεβαιώσει την κοινή γραμμή με το Κάιρο, βασιζόμενη στη μερική οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) του 2020. Η συμφωνία αυτή ακύρωσε στην πράξη το τουρκολιβυκό μνημόνιο που είχε υπογραφεί με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης. Στόχος της Αθήνας είναι η επέκταση της ΑΟΖ με την Αίγυπτο ανατολικά, ώστε να αποτραπεί η προσέγγιση του Καΐρου από την Άγκυρα, η οποία προσπαθεί να δελεάσει την Αίγυπτο υποσχόμενη μεγαλύτερη θαλάσσια έκταση, γεγονός που θα έπληττε καίρια τα ελληνικά γεωστρατηγικά συμφέροντα. Η Αίγυπτος, παρά τις σθεναρές πιέσεις, αρνείται να συστρατευτεί με την Τουρκία στη συμφωνία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, γνωστή ως «Συμφωνία της Μέκκας».

Παράλληλα, στις συνομιλίες αναμένεται να συζητηθεί και το project GREGY, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου. Το έργο σχεδιάζεται να μεταφέρει πράσινη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη και έχει σαφή ευρωπαϊκή διάσταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το χαρακτήρισε πριν από το ταξίδι «εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο», ενώ η Αθήνα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο project, θεωρώντας ότι θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με την Αίγυπτο.

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