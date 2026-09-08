ΔΕΘ: Παίρνουν τη σκυτάλη οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης – Ο Τσίπρας και το πρόγραμμα έως τον Ανδρουλάκη

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Μετά το τριήμερο του Κυριάκου Μητσοτάκη και τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, η πολιτική σκυτάλη στη Θεσσαλονίκη περνά στα κόμματα και τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, σε μια εβδομάδα με διαδοχικές εμφανίσεις, συνεντεύξεις Τύπου και παρουσιάσεις προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα οδηγεί σταδιακά στο επόμενο Σαββατοκύριακο, όταν στο επίκεντρο θα βρεθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, με την κεντρική ομιλία του ΠΑΣΟΚ το Σάββατο και τη συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Από τον Βαρουφάκη στον Τσίπρα

Μετά την επίσκεψη του επικεφαλής της ΝΕΑΡ, Γαβριήλ Σακελλαρίδη τη Δευτέρα, σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στη ΔΕΘ ο Γιάνης Βαρουφάκης. Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 θα παραχωρήσει στις 13:00 συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», στην αίθουσα C. Η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη αρχίσει από τη Δευτέρα, με ανοιχτή συζήτηση με πολίτες.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου επιστρέφει στο προσκήνιο ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα επισκεφθεί τα περίπτερα της ΔΕΘ και θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» στις 5 το απόγευμα. Η οικονομική πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. έχει ήδη παρουσιαστεί από τον ίδιο στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, επομένως η αυριανή παρουσία του αναμένεται να έχει περισσότερο χαρακτήρα πολιτικής αντιπαράθεσης και εξειδίκευσης των θέσεών του.

«Γεμάτη» η Πέμπτη

Η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου είναι η πιο πυκνή ημέρα της εβδομάδας σε πολιτικές παρουσίες.

Στις 11:00, ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός», στην αίθουσα Β. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του κόμματος, η αρχική τοποθέτησή του θα ακολουθηθεί από ερωτήσεις δημοσιογράφων, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στα περίπτερα της Έκθεσης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει προγραμματισμένη την κεντρική παρουσία της στις 12:00 με συνέντευξη Τύπου στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».

Την ίδια ημέρα, από τις 17:30 έως τις 19:30, η Μαρία Καρυστιανού θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Πρόκειται για μία από τις εμφανίσεις με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς το νεοσύστατο κίνημα έχει προαναγγείλει ότι θα παρουσιάσει σχεδόν στο σύνολό του το πρόγραμμά του και την κοστολόγησή του.

Στις 19:00, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα πραγματοποιήσει την κεντρική πολιτική ομιλία του κόμματος στο «Ι. Βελλίδης».

Παρασκευή ο ΣΥΡΙΖΑ

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έρχεται η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φέτος έχει επιλέξει διαφορετική δομή παρουσίας στη ΔΕΘ.

Στις 13:00-15:00 θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του κόμματος στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», ενώ το απόγευμα, από τις 16:00 έως τις 18:00, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στα περίπτερα. Στις 19:00 θα ακολουθήσει η κεντρική πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια αίθουσα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει γνωστός, ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει τη συνέντευξη Τύπου και η Ρένα Δούρου την κεντρική πολιτική ομιλία.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, από τις 10:00 έως τις 13:00, έχει προγραμματιστεί και η συνέντευξη Τύπου της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρίας Καρυστιανού.

Η αυλαία με Ανδρουλάκη

Το πολιτικό ενδιαφέρον κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, που κλείνουν ουσιαστικά τον κύκλο των κεντρικών πολιτικών εμφανίσεων στη φετινή ΔΕΘ.

Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πραγματοποιήσει την κεντρική του ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», παρουσιάζοντας την πολιτική και οικονομική πρόταση του κόμματός του και επιχειρώντας να αντιπαραβάλει ένα συνολικό σχέδιο διακυβέρνησης στις εξαγγελίες Μητσοτάκη.

Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 12:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει, επίσης στο «Ι. Βελλίδης», την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, με την οποία θα κλείσει και ο βασικός πολιτικός κύκλος της 90ής ΔΕΘ.

Έτσι, για σχεδόν μία εβδομάδα, η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε διαδοχικό βήμα παρουσίασης των εναλλακτικών πολιτικών προτάσεων, με την αντιπαράθεση να περνά πλέον από τις κυβερνητικές εξαγγελίες στα προγράμματα, τις απαντήσεις και τις στρατηγικές των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

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