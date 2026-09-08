Πετρέλαιο: Κοντά στα 100 δολάρια το Brent – «Φωτιά» στις τιμές από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

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Νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να πλησιάζει επικίνδυνα το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν και το θρίλερ γύρω από τα Στενά του Ορμούζ κρατούν τις αγορές σε κατάσταση συναγερμού.

Το Brent ενισχύθηκε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση στις ασιατικές αγορές, φτάνοντας κοντά σε υψηλά έξι εβδομάδων, ενώ το αμερικανικό WTI κινείται προς τα 93 δολάρια.

Οι επενδυτές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τις τελευταίες εξελίξεις μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει έναν προσωρινό ασφαλή διάδρομο για τα πλοία.

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν αυτή η εξέλιξη μπορεί πράγματι να αποκλιμακώσει την κρίση ή αν αποτελεί απλώς μια προσωρινή «ανάσα» σε μια σύγκρουση που έχει ήδη προκαλέσει ισχυρό σοκ στην ενεργειακή αγορά.

Τα στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικά τάνκερ το Σαββατοκύριακο.

Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι τα πλοία που κινούνται κοντά στο Ομάν αντιμετωπίζουν κίνδυνο επίθεσης, αυξάνοντας την αβεβαιότητα για τις μεταφορές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Ιράν και Ομάν επιχειρούν να επισημοποιήσουν ένα πλαίσιο ελέγχου της διέλευσης από τα Στενά, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η επιβολή τελών διέλευσης.

Η Ουάσινγκτον, αντίθετα, θέλει την επιστροφή του Ορμούζ στο προπολεμικό καθεστώς, δηλαδή σε μια θαλάσσια οδό ανοιχτή και ελεύθερα προσβάσιμη στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Παρά τον κίνδυνο, οι ροές δεν έχουν σταματήσει. Περίπου 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα εξακολουθούν να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον CEO της Vitol, Ράσελ Χάρντι.

Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά πετρελαϊκών προϊόντων αρχίζει ήδη να εμφανίζει σημάδια στενότητας.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs βλέπουν αυξημένο κίνδυνο για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και εκτιμούν ότι οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές μπορεί να συνεχιστούν ακόμη και μέσα στο 2027.

Για τον λόγο αυτό αύξησαν ελαφρώς τις εκτιμήσεις τους για τις τιμές του πετρελαίου.

Το μήνυμα προς την αγορά είναι σαφές: οι κίνδυνοι για τις τιμές παραμένουν σημαντικά ανοδικοί.

Και όσο παραμένει αβέβαιο το καθεστώς λειτουργίας του Ορμούζ, τόσο αυξάνεται το risk premium που ενσωματώνουν οι τιμές του αργού.

Οι τιμές του πετρελαίου

Brent Νοεμβρίου: +0,5%, στα 97,49 δολάρια/βαρέλι

WTI Οκτωβρίου: +1,6%, στα 92,90 δολάρια/βαρέλι

Και το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι ένα: θα αποδειχθεί η συμφωνία Ιράν-Ομάν «βαλβίδα εκτόνωσης» ή θα δούμε το Brent να περνά ξανά το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων;

Οι επενδυτές γνωρίζουν πλέον ότι μια νέα επίθεση ή μια διακοπή των ροών στον Ορμούζ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μέσα σε λίγες ώρες.

«Έχουμε δει τόσες ανατροπές από τα τέλη Φεβρουαρίου και κάθε φορά που πιστεύαμε ότι φτάνουμε κάπου, όλα ανατρέπονταν», σχολίασε ο Κρις Γουέστον της Pepperstone. «Είμαστε σχεδόν πίσω στο σημείο μηδέν».

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