Κατώτατος μισθός: Ποιοι κερδίζουν έως 1.673 ευρώ – Οι νέες αποδοχές με αναλυτικά παραδείγματα

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Δύο αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και μία μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές συνθέτουν το νέο τοπίο για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έως τις αρχές του 2028. Ο στόχος είναι ο κατώτατος να φτάσει στα 1.000 ευρώ μικτά, από 920 ευρώ σήμερα, ενώ για εργαζομένους με τρεις τριετίες θα ανέλθει στα 1.300 ευρώ.

Ωστόσο, το κρίσιμο για τους εργαζομένους δεν είναι μόνο πόσο ανεβαίνουν οι μικτές αποδοχές, αλλά πόσα περισσότερα χρήματα θα φτάσουν τελικά στην τσέπη. Και εδώ η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με την ηλικία, τις τριετίες, το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση.

Με βάση το σενάριο που χρησιμοποιείται στους επίσημους υπολογισμούς, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί κατά 40 ευρώ τον Απρίλιο του 2027, στα 960 ευρώ, και κατά άλλα 40 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, φτάνοντας στα 1.000 ευρώ.

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου 2027 μειώνονται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Όλη η μείωση των εισφορών στους εργαζομένους

Η διαφορά σε σχέση με προηγούμενες παρεμβάσεις είναι ότι ολόκληρη η νέα μείωση κατά 0,5 μονάδα θα αφορά το σκέλος των εισφορών που παρακρατούνται από τον εργαζόμενο. Αυτό σημαίνει ότι το όφελος θα περάσει εξ ολοκλήρου στις καθαρές αποδοχές.

Η παρέμβαση θα γίνει στις κρατήσεις υπέρ ΔΥΠΑ, με το κόστος να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω μόνιμης αύξησης της χρηματοδότησης του Οργανισμού.

Έτσι, οι εισφορές των εργαζομένων θα υποχωρήσουν από 13,37% σε 12,87%, ενώ οι εργοδοτικές θα παραμείνουν στο 21,79%.

Συνολικά, οι ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν μειωθεί από 40,56% το 2019 σε 34,66% το 2027, δηλαδή κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Νέος 23 ετών: Από 797 στα 871 ευρώ καθαρά

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός εργαζομένου 23 ετών χωρίς τριετίες. Με τον σημερινό κατώτατο των 920 ευρώ λαμβάνει 797 ευρώ καθαρά.

Τον Απρίλιο του 2027, με τον κατώτατο στα 960 ευρώ και ταυτόχρονα τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αποδοχές του ανεβαίνουν στα 836 ευρώ.

Τον Ιανουάριο του 2028, όταν ο κατώτατος φτάσει στα 1.000 ευρώ, θα λαμβάνει 871 ευρώ καθαρά.

Πρόκειται για καθαρή μηνιαία αύξηση 74 ευρώ σε σχέση με σήμερα. Σε ετήσια βάση, το πρόσθετο όφελος υπολογίζεται σε 414 ευρώ το 2027 και σε 1.040 ευρώ καθαρά το 2028.

Με τρεις τριετίες: Ο μισθός φτάνει τα 1.300 ευρώ

Μεγαλύτερες είναι οι μικτές αποδοχές για όσους έχουν κατοχυρωμένες τρεις τριετίες. Εργαζόμενος 34 ετών, χωρίς παιδιά και με τρεις τριετίες, λαμβάνει σήμερα 1.196 ευρώ μικτά και 959 ευρώ καθαρά.

Τον Απρίλιο του 2027 οι μικτές αποδοχές του ανεβαίνουν στα 1.248 ευρώ και οι καθαρές στα 999 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2028, με τον κατώτατο στα 1.000 ευρώ και την προσαύξηση των τριετιών, ο μικτός μισθός φτάνει τα 1.300 ευρώ και ο καθαρός στα 1.035 ευρώ.

Η διαφορά σε σχέση με σήμερα είναι 76 ευρώ καθαρά τον μήνα. Το ετήσιο πρόσθετο εισόδημα υπολογίζεται σε 420 ευρώ το 2027 και σε 1.055 ευρώ το 2028.

Η μεγάλη διαφορά για εργαζόμενο με τρία παιδιά

Πολύ διαφορετική είναι η εικόνα όταν στις ασφαλιστικές αλλαγές προστίθενται οι φορολογικές ελαφρύνσεις.

Μισθωτός 45 ετών με τρία παιδιά και μικτό μισθό 2.000 ευρώ παίρνει σήμερα 1.621 ευρώ καθαρά.

Από τον Ιανουάριο του 2027, λόγω του μηδενισμού του φόρου, οι καθαρές αποδοχές του αυξάνονται στα 1.733 ευρώ, δηλαδή κατά 112 ευρώ τον μήνα.

Από τον Απρίλιο, με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ο καθαρός μισθός ανεβαίνει περαιτέρω στα 1.743 ευρώ.

Συνολικά, το πρόσθετο καθαρό εισόδημα σε σχέση με φέτος υπολογίζεται σε 1.673 ευρώ μέσα στο 2027.

Εδώ, πάντως, η μεγάλη διαφορά δεν προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς ο συγκεκριμένος εργαζόμενος αμείβεται ήδη με 2.000 ευρώ, αλλά κυρίως από τη φορολογική αλλαγή και δευτερευόντως από τη μείωση των εισφορών.

Τι παίρνει εργαζόμενος με μισθό 3.000 ευρώ

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών φτάνει και στους εργαζομένους με υψηλότερους μισθούς.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος 40 ετών με ένα παιδί και μικτό μισθό 3.000 ευρώ λαμβάνει σήμερα 2.109 ευρώ καθαρά. Από τον Απρίλιο του 2027 οι καθαρές αποδοχές του αυξάνονται στα 2.119 ευρώ, αποκλειστικά λόγω της μείωσης των εισφορών.

Η μηνιαία διαφορά περιορίζεται έτσι στα 10 ευρώ.

Υπάρχει, ωστόσο, μία παράμετρος που δεν μπορεί να αποτυπωθεί εκ των προτέρων σε συγκεκριμένα ποσά: η επίδραση της αύξησης του κατώτατου στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια. Σε αρκετές επιχειρήσεις η άνοδος της βάσης των 920 στα 1.000 ευρώ μπορεί να προκαλέσει αναπροσαρμογές και σε υψηλότερους μισθούς, προκειμένου να διατηρηθούν οι υφιστάμενες μισθολογικές αποστάσεις.

Με την ολοκλήρωση των δύο επόμενων αυξήσεων, ο κατώτατος μισθός θα έχει περάσει από τα 650 ευρώ το 2021 στα 1.000 ευρώ το 2028, καταγράφοντας ονομαστική αύξηση περίπου 54%.

Το πραγματικό όφελος, ωστόσο, θα κριθεί από τις καθαρές αποδοχές και, κυρίως, από το πόσο από αυτή την ονομαστική αύξηση θα διατηρηθεί απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Για τους χαμηλόμισθους, πάντως, το ημερολόγιο έχει δύο κρίσιμες ημερομηνίες: Απρίλιος 2027, όταν θα έρθει η πρώτη αύξηση μαζί με τη μείωση των εισφορών, και Ιανουάριος 2028, όταν ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να φτάσει στο ορόσημο των 1.000 ευρώ.

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