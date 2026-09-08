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08.09.2026 06:53

Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα

08.09.2026 06:53
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Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, κινητοποιώντας ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Το ένα περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στη συμβολή των οδών Πλατείας Αμερικής και Μεθύμνης, όπου σημειώθηκε έκρηξη σε κατάστημα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να ερευνήσουν τον χώρο.

Για λόγους ασφαλείας, η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Νωρίτερα, ακόμη μία έκρηξη είχε σημειωθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, άγνωστος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος στην οδό Αχαρνών 70 με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα, η οποία προκάλεσε την έκρηξη.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα δύο περιστατικά και ερευνούν εάν υπάρχει μεταξύ τους οποιαδήποτε σύνδεση.

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