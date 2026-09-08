Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μεσσηνία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης (8/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας.
Επί τόπου επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026
Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Διαβάστε επίσης:
Πυρκαγιές: Σε «πορτοκαλί» συναγερμό Αττική, Κρήτη και τέσσερις ακόμα Περιφέρειες
Σεισμός στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας μεγέθους 3,8 Ρίχτερ
Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.