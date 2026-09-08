search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 09:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 08:10

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μεσσηνία

08.09.2026 08:10
pyrosvestiki_2608_1460-820_new
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης (8/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας.

Επί τόπου επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Πυρκαγιές: Σε «πορτοκαλί» συναγερμό Αττική, Κρήτη και τέσσερις ακόμα Περιφέρειες

Σεισμός στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας μεγέθους 3,8 Ρίχτερ

Δύο εκρήξεις τα ξημερώματα σε καταστήματα σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kostis_hatzidakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελαφρά αλλαγή γραμμής από τον Χατζηδάκη: Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν λέμε όχι σε συμμαχίες

salma-hagiek-new
LIFESTYLE

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα

vargas aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Για νικηφόρα πρεμιέρα στην League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ

alex veroia
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου ανοίγει και πάλι την υπόθεση του μικρού Άλεξ στη Βέροια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

akrodexia israil
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εναντίον της Βρετανίας: «Απελάστε τον Πρέσβη, αναγνωρίστε την κυριαρχία της Αργεντινής στα Φώκλαντ»

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

kyveli-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβέλη Μάρδα: Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη και το ματς Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 09:33
kostis_hatzidakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελαφρά αλλαγή γραμμής από τον Χατζηδάκη: Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν λέμε όχι σε συμμαχίες

salma-hagiek-new
LIFESTYLE

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα

1 / 3