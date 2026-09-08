Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μεσσηνία

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Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης (8/9) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας.

Επί τόπου επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 8, 2026

Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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