Αιματηρό επεισόδιο έξω από σούπερ μάρκετ στα Χανιά – Ένας τραυματίας

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Επεισόδιο έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά της Κρήτης και έθεσε σε συναγερμό την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, έγινε «καβγάς» μεταξύ δύο ατόμων έξω από το σούπερ μάρκετ με το σκηνικό να μεταφέρεται μέσα στο πολυκατάστημα και τους εργαζόμενους να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Σε κάποια στιγμή σημειώθηκε και τραυματισμός κάτω από συνθήκες που εξετάζει η Αστυνομία με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφέρει ένα άτομο στο Νοσοκομείο.

Εκτός από το ΕΚΑΒ στο σημείο έφτασαν δύο περιπολικά και τρεις μηχανές της Αστυνομίας που, στο μεταξύ, είχε ειδοποιηθεί για το επεισόδιο.

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