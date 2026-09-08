Εντοπισμός 158 μεταναστών σε τέσσερις επιχειρήσεις σε Κρήτη και Γαύδο

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Τουλάχιστον 158 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες σε τέσσερα διαφορετικά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου.

Το πρωί, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 25 επιβαίνοντες, 25 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Για την περισυλλογή τους επιχείρησε παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά. Οι 25 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Σε νέο περιστατικό, λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε δεύτερη λέμβος με περίπου 51 μετανάστες, 33 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η επιχείρηση περισυλλογής έγινε από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο μεταφέρει και αυτή την ομάδα στην Παλαιόχωρα.

Παράλληλα, στελέχη του Λιμενικού εντόπισαν 34 μετανάστες στην παραλία Μακριά Άμμος, στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι συγκεκριμένοι είχαν φτάσει στην ακτή με λέμβο και στη συνέχεια περισυνελέγησαν από τις λιμενικές αρχές.

Τα περιστατικά των τελευταίων ωρών έρχονται σε συνέχεια μιας ακόμη επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (7/9), όπου περίπου 48 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο, 26 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι 48 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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