Σεισμός στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας μεγέθους 3,8 Ρίχτερ

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Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:40 και είχε επίκεντρο 37 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.
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