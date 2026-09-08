Σεισμός στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας μεγέθους 3,8 Ρίχτερ

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Σεισμός μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 06:40 και είχε επίκεντρο 37 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

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