«Κουμπαράς της Νέας Γενιάς»: Επενδυτική ευκαιρία για λίγους ή ουσιαστικό όπλο για το μέλλον των παιδιών; 

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Η εξαγγελία στη ΔΕΘ για τη θεσμοθέτηση του «Κουμπαρά της Νέας Γενιάς» παρουσιάστηκε ως μια καινοτόμος παρέμβαση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για πρώτη φορά, το κράτος υιοθετεί ένα μοντέλο ισόποσης επιδότησης (100% matching fund), προσφέροντας 1 € κρατικής ενίσχυσης για κάθε 1 € που αποταμιεύουν οι γονείς (έως 100 €/μήνα) για παιδιά ηλικίας έως 2 ετών.
Σε βάθος 18ετίας, το συγκεντρωμένο κεφάλαιο μαζί με τις επενδυτικές αποδόσεις εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 60.000 €, δημιουργώντας μια σημαντική προίκα ενηλικίωσης.
Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς και τους υπολογισμούς των αποδόσεων, το μέτρο εγείρει ουσιαστικούς προβληματισμούς ως προς την καθολικότητα και την αποτελεσματικότητά του στην πράξη.
Ο «Κουμπαράς της Νέας Γενιάς» είναι αναμφίβολα ένα ελκυστικό χρηματοοικονομικό εργαλείο. Ωστόσο, χωρίς παράλληλα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νέων γονέων, κινδυνεύει να παραμείνει μια θεωρητική ευκαιρία για τους πολλούς και ένα γενναίο κρατικό «μπόνους» για τους λίγους.
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