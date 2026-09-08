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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

08.09.2026 08:00

«Κουμπαράς της Νέας Γενιάς»: Επενδυτική ευκαιρία για λίγους ή ουσιαστικό όπλο για το μέλλον των παιδιών; 

08.09.2026 08:00
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Η εξαγγελία στη ΔΕΘ για τη θεσμοθέτηση του «Κουμπαρά της Νέας Γενιάς» παρουσιάστηκε ως μια καινοτόμος παρέμβαση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Για πρώτη φορά, το κράτος υιοθετεί ένα μοντέλο ισόποσης επιδότησης (100% matching fund), προσφέροντας 1 € κρατικής ενίσχυσης για κάθε 1 € που αποταμιεύουν οι γονείς (έως 100 €/μήνα) για παιδιά ηλικίας έως 2 ετών. 

Σε βάθος 18ετίας, το συγκεντρωμένο κεφάλαιο μαζί με τις επενδυτικές αποδόσεις εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 60.000 €, δημιουργώντας μια σημαντική προίκα ενηλικίωσης. 

Τι προβλέπει το μέτρο (με μια ματιά)

  • Δικαιούχοι: Νεογέννητα έως παιδιά 2 ετών (χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με τουλάχιστον έναν γονέα φορολογικό κάτοικο Ελλάδας). 
  • Μηχανισμός: Μηνιαία κατάθεση γονέα (έως 100 €) + Κρατική συμμετοχή (έως 100 €) = Έως 200 €/μήνα. 
  • Διάρκεια: «Κλειδωμένος» λογαριασμός έως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του παιδιού. 
  • Επενδυτική Διαχείριση: Τα κεφάλαια διοχετεύονται σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης. 

Τα θετικά, οι αδυναμίες και τα ερωτηματικά

Πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς και τους υπολογισμούς των αποδόσεων, το μέτρο εγείρει ουσιαστικούς προβληματισμούς ως προς την καθολικότητα και την αποτελεσματικότητά του στην πράξη. 

  • Το ταξικό «κενό» της αποταμίευσης: Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ και της ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά αρνητικής αποταμίευσης στην Ευρώπη. Όταν η πλειονότητα των νοικοκυριών αδυνατεί να καλύψει τις μηνιαίες βασικές ανάγκες, τα 100 €/μήνα (ή ακόμα και τα 50 €) για έναν κλειστό 18ετή λογαριασμό αποτελούν πολυτέλεια. Έτσι, το μέτρο κινδυνεύει να επιδοτήσει κυρίως τις οικογένειες των μεσαίων και υψηλότερων εισοδημάτων που έχουν ήδη τη δυνατότητα αποταμίευσης. 
  • Έλλειψη κλιμάκωσης βάσει εισοδήματος: Η απουσία εισοδηματικών κριτηρίων σημαίνει ότι μια ευάλωτη οικογένεια που καταθέτει 20 € θα λάβει 20 € κρατικής ενίσχυσης, ενώ μια οικονομικά ευρωστη που καταθέτει 100 € θα λάβει 100 €. Μια πιο κοινωνικά δίκαιη προσέγγιση θα απαιτούσε αυξημένο ποσοστό κρατικής επιδότησης (π.χ. 150% ή 200%) για τα χαμηλότερα εισοδήματα. 
  • Ο επενδυτικός κίνδυνος: Η μετάβαση από την απλή τραπεζική κατάθεση σε επενδυτικά προϊόντα συνεπάγεται έκθεση στις διακυμάνσεις των αγορών. Αν και σε βάθος 18 ετών οι αγορές ιστορικά αποδίδουν θετικά, παραμένει ερωτηματικό το ποιες εγγυήσεις θα υπάρχουν για το αρχικό κεφάλαιο και ποιος θα επιλέγει το ρίσκο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. 
  • Η θετική κουλτούρα αποταμίευσης: Στον αντίποδα, η πρωτοβουλία εισάγει για πρώτη φορά στη χώρα την έννοια του Match Funding και της χρηματοοικονομικής παιδείας από τη βρεφική ηλικία. Παράλληλα, λειτουργεί ως ανάσχεση της δημογραφικής πίεσης, προσφέροντας ένα ορατό αντίκρισμα στη νέα γενιά όταν ξεκινά τη σπουδή ή την επαγγελματική της πορεία. 

Ο «Κουμπαράς της Νέας Γενιάς» είναι αναμφίβολα ένα ελκυστικό χρηματοοικονομικό εργαλείο. Ωστόσο, χωρίς παράλληλα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νέων γονέων, κινδυνεύει να παραμείνει μια θεωρητική ευκαιρία για τους πολλούς και ένα γενναίο κρατικό «μπόνους» για τους λίγους.

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