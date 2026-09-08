Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πιο τολμηρή από ποτέ η σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ – Ουσιαστική η επίσκεψη Ρούμπιο

Takeaways by to pontiki AI Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, περιγράφει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ως εξαιρετικά ισχυρές, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα αξιόπιστο σύμμαχο με σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την ενίσχυση των επενδύσεων στην Ελλάδα, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ενέργεια, τις υποδομές και την τεχνολογική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας.

Η αμερικανική στρατηγική αποσκοπεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και στην ανάσχεση της κινεζικής επιρροής μέσω της αναβάθμισης των ελληνικών λιμανιών.

Παράλληλα, η πρέσβης τονίζει τη στενή αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, επισημαίνοντας την εντυπωσιακή στρατιωτική διαλειτουργικότητα και τη δέσμευση της Ελλάδας στις αμυντικές δαπάνες.

Τέλος, η κ.

Γκίλφοϊλ προαναγγέλλει επισκέψεις υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων, υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό χαρακτήρα της διμερούς συνεργασίας και τον σεβασμό προς τις ελληνικές παραδόσεις.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Πιο τολμηρή και ισχυρότερη από ποτέ» χαρακτηρίζει τη σχέση Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την ευκαιρία της πρόσφατης παρουσίας της στη Θεσσαλονίκη.

Σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή της στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, υπογραμμίζει πως η Ελλάδα αποτελεί «έναν εξαιρετικά σταθερό και αξιόπιστο σύμμαχο», στον οποίο η Ουάσιγκτον, όσον αφορά τις επενδύσεις, «ενδιαφέρεται και επιθυμεί έντονα – τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο – να διοχετεύσει κεφάλαια».

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών σκιαγραφεί το πλέγμα και τις προοπτικές των αμερικανικών επενδύσεων, των αμυντικών συμφωνιών και της ενεργειακής διπλωματίας έναντι της Ρωσίας και της Κίνας, ενώ παράλληλα μιλά για τους δεσμούς πίστης και ανθρωπισμού που ενώνουν τους δύο λαούς, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή της στη μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην Ορμύλια Χαλκιδικής, και στο ιατρικό κέντρο «Παναγία η Φιλανθρωπινή».

Αναφερόμενη, δε, στις προοπτικές της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας, δεν διστάζει να παραλληλίσει τη δυναμική της με εκείνη των μεγαλύτερων τεχνολογικών κέντρων του κόσμου, όπως της Silicon Valley και, μάλιστα, «στα καλύτερά της».

Η Ελλάδα «πρωταγωνίστρια» στο ενεργειακό μέλλον της περιοχής

Στο επίκεντρο της αμερικανικής στρατηγικής παραμένει ο τομέας της ενέργειας, με την πρέσβη των ΗΠΑ να εκτιμά πως «η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της περιοχής» και να κάνει ιδιαίτερη μνεία στις εξελίξεις γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor), αποδίδοντας σημαντικό μέρος της προόδου στην ελληνική κυβέρνηση. Τονίζει, δε, τη σημασία της διεύρυνσης της συνεργασίας με τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, μέσω του μνημονίου που υπεγράφη προ ημερών στη Θεσσαλονίκη, στο 10ο Southeast Energy Forum, στο οποίο συμμετείχε και η ίδια.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου, λέει πως «…η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνονται το ίδιο: ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν σημασία όσον αφορά τη συνεργασία στην ενέργεια».

Υπογραμμίζει, παράλληλα, τη μετάβαση της Ελλάδας σε ρόλο παρόχου ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας τις έρευνες της Chevron, της HELLENiQ και της ExxonMobil καθώς και την έρευνα πετρελαίου στην Κρήτη για πρώτη φορά έπειτα από 40 χρόνια.

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θέτει στο επίκεντρο των εξελίξεων τη Βόρεια Ελλάδα, επισημαίνοντας πως η Αλεξανδρούπολη διαθέτει υποδομές εξαιρετικής σημασίας και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και υπογραμμίζοντας πως οι επενδύσεις που γίνονται στην περιοχή ενισχύουν όχι μόνο την ελληνική οικονομία αλλά και τη συνολική ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Περιγράφοντας, δε, τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Αμερικανίδα πρέσβης αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια μετατρέπεται σε όπλο: «Βλέπετε με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πώς οι Ρώσοι μετέτρεψαν την ενέργεια σε όπλο εναντίον των Ουκρανών και προσπάθησαν να τους προκαλέσουν μπλακ-άουτ κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κόβοντας την ενεργειακή τους παροχή για να τους εξασθενήσουν, ώστε να μην έχουν ισχυρή θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν μπροστά για να βεβαιωθούν ότι είχαν (οι Ουκρανοί) LNG ώστε να μπορέσουν να βγάλουν τον χειμώνα, γεγονός που τους έφερε σε μια πολύ σημαντική θέση στο τραπέζι για να συνεχίσουν να διαπραγματεύονται και να πολεμούν για τη χώρα τους. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι υπάρχει ενεργειακή τρομοκρατία, ένας πόλεμος στις ενεργειακές υποδομές».

Η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρεται και στη στρατηγική σημασία των ελληνικών λιμανιών και την ανάσχεση της κινεζικής επιρροής: «Κάτι άλλο που θεωρώ πραγματικά σημαντικό είναι η αύξηση των εκροών από ορισμένα από αυτά τα άλλα λιμάνια, διότι αυτό επίσης απωθεί τα κινεζικά συμφέροντα. Επομένως, αν μπορούν να αυξηθούν οι εκροές σε μέρη όπως η Αλεξανδρούπολη, η Ελευσίνα, η Ρεβυθούσα, αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι είναι πολύ στρατηγικό για την Ελλάδα και για την περιοχή».

«Δεν αφήνουμε τους συμμάχους μας εκτεθειμένους»

Ερωτηθείσα για τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και τον ρόλο των ΗΠΑ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπογραμμίζει την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ συμμάχων του ΝΑΤΟ. «Θέλουμε οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ να τα πηγαίνουν καλά, να επικοινωνούν, να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να συνεργάζονται. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν πάντα πολύ σταθερές όσον αφορά τη στήριξη των συμμάχων τους», σημειώνει και προσθέτει:

«Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε πάντα άνθρωπος με θάρρος και ηθικές αρχές, έτοιμος να παρέμβει σε κάθε κατάσταση που κρίνει ότι χρήζει προσοχής. Έχει υπάρξει ο κορυφαίος Πρόεδρος-ειρηνοποιός της εποχής μας […] Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο υπουργός Ρούμπιο θα έρθει εδώ, καθώς και ότι ο υφυπουργός βρέθηκε εδώ. Προσβλέπουμε και στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και του Αντιπροέδρου. Επομένως, πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να αισθάνεται απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για τη θέση της και τη σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν ποτέ να βρεθούν οι σύμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Δίνουμε προσοχή στα πάντα».

Σε ό,τι αφορά τον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τονίζει: «Υπάρχουν πολλά σχέδια όσον αφορά τον στρατιωτικό και αμυντικό τομέα, με την Ελλάδα να αποκτά τα F-35 και επίσης ορισμένα άλλα πυρομαχικά για τα F-16. Έχουμε στα σκαριά ένα ολοκληρωμένο αμυντικό πακέτο. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι βασιζόμαστε με πολύ σοβαρό τρόπο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια πολύ ισχυρή δέσμευση να δαπανά το 5% του ΑΕΠ της σε στρατιωτικές αμυντικές δυνατότητες, ευρισκόμενη πολύ πιο μπροστά από πολλές από τις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ. Αυτό δεν περνά απαρατήρητο από τον Πρόεδρο (Τραμπ)».

Χαρακτηρίζει εντυπωσιακή την υφιστάμενη στρατιωτική διαλειτουργικότητα και «καθοριστικής σημασίας» τη Σούδα και εξηγεί πως αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις Midnight Hammer και Epic Fury, οι οποίες αποτέλεσαν τεράστιες και πολύπλοκες αποστολές

Κάνει, δε, μνεία στον ρόλο της Ελλάδας στις επιχειρήσεις και τις εκκενώσεις από τη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας πως όταν διεξάγονται επιχειρήσεις τέτοιας κλίμακας και παγκόσμιας εμβέλειας, χρειάζονται αξιόπιστοι εταίροι, ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Σημειώνει, μάλιστα, πως η Ελλάδα κατέχει μια μοναδική και εξαιρετικά σημαντική γεωπολιτική θέση, κάτι που οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ιδιαίτερα.

Ουσιαστική και όχι τυπική η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα

Αναφερόμενη στη σημασία της επικείμενης επίσκεψης, σε «λίγες εβδομάδες», του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υπογραμμίζει ότι η επιλογή της Ελλάδας από έναν τόσο υψηλόβαθμο – και με βαρύ πρόγραμμα – Αμερικανό αξιωματούχο δεν αποτελεί μια τυπική κίνηση.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό και ενδεικτικό το γεγονός ότι επέλεξε να έρθει στην Ελλάδα […] Δεν πρόκειται για κάποια Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ή κάτι παρόμοιο. Έρχεται εδώ για να έχει ουσιαστικές και παραγωγικές συζητήσεις και για να πει “ευχαριστώ”, όπως έκανε και η υφυπουργός μας, για τη συνεργασία και για όλα όσα έχει κάνει η Ελλάδα δουλεύοντας μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θεωρώ ότι αυτό δεν είναι απλώς συμβολικό. Είναι ουσιαστικό και αξίζει να επισημανθεί. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όσα έχουμε καταφέρει χάρη στην υποστήριξη του ελληνικού λαού, της ελληνικής κυβέρνησης και για όλα όσα κάνουμε μαζί σε καθημερινή βάση», λέει.

Στο πλαίσιο αυτό κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες επαφές της Αμερικανίδας υφυπουργού Πολιτικών Υποθέσεων Άλισον Χούκερ, στην Αθήνα, με τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τους υπουργούς Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νίκο Δένδια και Βασίλη Κικίλια αντίστοιχα, καθώς και με την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Προαναγγέλλει επίσης νέα επίσκεψη του υφυπουργού Τζέικομπ Χέλμπεργκ εντός του επόμενου μήνα για ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακών υποδομών.

Η Βόρεια Ελλάδα μού θυμίζει το απόγειο της ακμής της Silicon Valley

«Θα έλεγα ότι η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας μού θυμίζει, κατά κάποιον τρόπο, το απόγειο της ακμής της Silicon Valley. Υπάρχουν εδώ τεράστιες δυνατότητες και ευκαιρίες. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν να έρθουν και να επενδύσουν εδώ, διοχετεύοντας αμερικανικά κεφάλαια για να στηρίξουν τις τοπικές οικονομίες, επειδή μπορούν πραγματικά να έχουν κέρδος και να αναπτυχθούν», τονίζει, φέρνοντας ως παράδειγμα τις σημαντικές επενδύσεις υποδομών και τεχνολογίας, όπως τις εγκαταστάσεις της Deloitte αλλά και τις υποδομές της ΔΕΗ στα data centers.

Όπως λέει, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα στην περιοχή είναι οι υποδομές. «Έχετε οργανώσει τα πράγματα εδώ πολύ καλά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν πρόκειται απλώς για έναν ακόμη όμορφο προορισμό στην Ελλάδα. Είναι ένας τόπος που αναπτύσσεται δυναμικά», αναφέρει.

Η ίδια δεν παραλείπει, ωστόσο, να αναφερθεί στη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ σε ένα ανοικτό επιχειρηματικό περιβάλλον χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. «Ως Αμερικανοί, επιδιώκουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχουν υπερβολικά γραφειοκρατικά εμπόδια ή περιορισμοί που να δυσκολεύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα», σημειώνει, επισημαίνοντας πως από την εμπειρία και τις μέχρι σήμερα επαφές της «η Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να υποστηρίξει νέες επενδύσεις κεφαλαίων, πρόσθετες υποδομές και την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων».

Στη μονή της Ορμύλιας βιώνεις το πνεύμα της προσφοράς

Σε μια φορτισμένη συναισθηματικά αποστροφή του λόγου της, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφέρθηκε στην επίσκεψή της στο Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμύλια Χαλκιδικής και το εκεί Ιατρικό Κέντρο.

«Ήταν μία από τις πιο δυνατές και συγκλονιστικές εμπειρίες που έχω ζήσει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στη ζωή μου», εξομολογήθηκε. «Μεγάλωσα λαμβάνοντας παιδεία από τις Αδελφές του Ελέους (Sisters of Mercy). Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο και έλαβα εξαιρετική εκπαίδευση. Είμαι βαθιά θρησκευόμενο άτομο. Ανήκω στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αισθάνομαι όμως μεγάλη τιμή που υπηρετώ σε μια χώρα όπου η θρησκεία και η πίστη έχουν τόσο σημαντική θέση στη ζωή των ανθρώπων. Πιθανότατα το καλύτερο κομμάτι της θητείας μου εδώ είναι οι σχέσεις που έχω αναπτύξει με τον Πατριάρχη, με τον Αρχιεπίσκοπο και γενικότερα με την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, η οποία με έχει υποδεχθεί με τόση ζεστασιά, φιλοξενία και καλοσύνη».

Περιγράφοντας το έργο των μοναχών στην πρόληψη και φροντίδα γυναικών με καρκίνο του μαστού, το χαρακτηρίζει «θαυμαστό», εξαίροντας την αφοσίωση και την αγάπη, με την οποία αγκαλιάζουν και φροντίζουν τις γυναίκες και τα παιδιά.

Κλείνοντας, η κ. Γκίλφοϊλ αναφέρεται και στον νέο Γενικό Πρόξενο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη Ματ Χάγκενγκρουμπερ (Matt Hagengruber), για τον οποίο σημειώνει πως «μπήκε αμέσως δυναμικά στη δουλειά», ενώ συμπληρώνει ότι «έχουμε μερικούς από τους πιο ικανούς διπλωμάτες και αξιωματούχους της αμερικανικής διπλωματικής υπηρεσίας εδώ, στη Θεσσαλονίκη». Μια πόλη που, όπως λέει, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της.

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Δούρου και Παππάς ετοιμάζονται για Θεσσαλονίκη – Εκτός του κάδρου της ΔΕΘ ο Πολάκης επαναφέρει στο προσκήνιο τη Novartis

Στην Αίγυπτο ο Μητσοτάκης για τριμερή με αλ Σίσι και Χριστοδουλίδη – Ο προβληματισμός και τα στοιχήματα της Αθήνας

ΔΕΘ: Παίρνουν τη σκυτάλη οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης – Ο Τσίπρας και το πρόγραμμα έως τον Ανδρουλάκη