ΣΥΡΙΖΑ: Δούρου και Παππάς ετοιμάζονται για Θεσσαλονίκη – Εκτός του κάδρου της ΔΕΘ ο Πολάκης επαναφέρει στο προσκήνιο τη Novartis

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Για την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη , στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ετοιμάζονται πυρετωδώς η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παππάς.

Τα δύο κορυφαία στελέχη της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν σημαντικό σταθμό το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στην πορεία επανεκκίνησης του κόμματος, βλέπουν μια ευκαιρία να εκπέμψουν εικόνα πολιτικής επανόδου, μετά την κρίση των προηγούμενων μηνών και την διαρροή βουλευτών και οργανωτικών δυνάμεων που δημιούργησαν την εντύπωση ότι το κόμμα που κυβέρνησε το 2015 – 2019 απειλείται με εξαφάνιση. Ωστόσο με την παρουσία τους στη ΔΕΘ, θέλουν να υπογραμμίσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι “παρών”, διαθέτει πολιτικές προτάσεις και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μπορούν ακόμη θέτουν ζητήματα στην πολιτική ατζέντα, όπως με τη συζήτηση για την πρόωρη αποπληρωμή του φθηνού χρέους.

Κομβικής σημασίας είναι η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέρα για την οποία οι ρόλοι έχουν μοιραστεί ως εξής: Ο Νίκος Παππάς θα παραχωρήσει τη συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους (ώρα 13:00), ενώ η Ρένα Δούρου θα είναι η κεντρική ομιλήτρια στην πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα (19:00). Την προηγούμενη μέρα θα υπάρξουν επαφές με τους παραγωγικούς φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Από το κάδρο της ΔΕΘ ωστόσο θα απουσιάσει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με τη στάση που τηρεί το τελευταίο διάστημα δείχνει να παίρνει αποστάσεις από την λογική της «συλλογικής ηγεσίας». Άλλωστε με την συνέντευξή του στα Χανιώτικα Νέα πριν από μερικές μέρες, έδειξε πως ο ίδιος θεωρεί ανοιχτό το θέμα της ηγεσίας, είπε καθαρά ότι ενδιαφέρεται, κι άφησε να εννοηθεί ότι θέλει να ξεκαθαριστεί – με συνέδριο ή από τα όργανα – ακόμη και πριν τις εκλογές.

Μπορεί να εμφανίστηκε στο αρχικό σποτ επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές Αυγούστου, ωστόσο απουσίαζε από το σποτ για το ιδιωτικό χρέος που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Πέμπτη και δε θα έχει ρόλο στην ΔΕΘ.

Διακριτός ρόλος Πολάκη

Πλέον δείχνει να επιφυλάσσει για τον εαυτό του διακριτό ρόλο, συντηρώντας και το ενδιαφέρον του κοινού του, και υπό αυτή την έννοια αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως η επαναφορά στο προσκήνιο της υπόθεσης Novartis, επιδιώκοντας να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση.

Έτσι, όπως έχει προαναγγείλει από χθες, σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος προκειμένου να καταθέσει αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη. Πρόκειται, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για την υπόθεση την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης – με τον τελευταίο, πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, να τελεί επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για άγνωστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους με την άσκηση των καθηκόντων του».

Στο πλαίσιο αυτό θα καταθέσει «αυτοτελή μηνυτήρια αναφορά» με την οποία θα ζητά ρητά την ενδελεχή «εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρ. Βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς».

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