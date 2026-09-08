search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 09:35
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

08.09.2026 08:25

ΣΥΡΙΖΑ: Δούρου και Παππάς ετοιμάζονται για Θεσσαλονίκη – Εκτός του κάδρου της ΔΕΘ ο Πολάκης επαναφέρει στο προσκήνιο τη Novartis

08.09.2026 08:25
dourou pappas

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη και την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη , στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ετοιμάζονται πυρετωδώς η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ρένα Δούρου και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Παππάς

Τα δύο κορυφαία στελέχη της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν σημαντικό σταθμό το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στην πορεία επανεκκίνησης του κόμματος, βλέπουν μια ευκαιρία να εκπέμψουν εικόνα πολιτικής επανόδου, μετά την κρίση των προηγούμενων μηνών και την διαρροή βουλευτών και οργανωτικών δυνάμεων που δημιούργησαν την εντύπωση ότι το κόμμα που κυβέρνησε το 2015 – 2019 απειλείται με εξαφάνιση. Ωστόσο με την παρουσία τους στη ΔΕΘ, θέλουν να υπογραμμίσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι “παρών”, διαθέτει πολιτικές προτάσεις και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μπορούν ακόμη θέτουν ζητήματα στην πολιτική ατζέντα, όπως με τη συζήτηση για την πρόωρη αποπληρωμή του φθηνού χρέους.

Κομβικής σημασίας είναι η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέρα για την οποία οι ρόλοι έχουν μοιραστεί ως εξής: Ο Νίκος Παππάς θα παραχωρήσει τη συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους (ώρα 13:00), ενώ η Ρένα Δούρου θα είναι η κεντρική ομιλήτρια στην πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ το απόγευμα (19:00). Την προηγούμενη μέρα θα υπάρξουν επαφές με τους παραγωγικούς φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Από το κάδρο της ΔΕΘ ωστόσο θα απουσιάσει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος με τη στάση που τηρεί το τελευταίο διάστημα δείχνει να παίρνει αποστάσεις από την λογική της «συλλογικής ηγεσίας». Άλλωστε με την συνέντευξή του στα Χανιώτικα Νέα πριν από μερικές μέρες, έδειξε πως ο ίδιος θεωρεί ανοιχτό το θέμα της ηγεσίας, είπε καθαρά ότι ενδιαφέρεται, κι άφησε να εννοηθεί ότι θέλει να ξεκαθαριστεί – με συνέδριο ή από τα όργανα – ακόμη και πριν τις εκλογές. 

Μπορεί να εμφανίστηκε στο αρχικό σποτ επανεκκίνησης του ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές Αυγούστου, ωστόσο απουσίαζε από το σποτ για το ιδιωτικό χρέος που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη Πέμπτη και δε θα έχει ρόλο στην ΔΕΘ. 

Διακριτός ρόλος Πολάκη

Πλέον δείχνει να επιφυλάσσει για τον εαυτό του διακριτό ρόλο, συντηρώντας και το ενδιαφέρον του κοινού του, και υπό αυτή την έννοια αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, όπως η επαναφορά στο προσκήνιο της υπόθεσης Novartis, επιδιώκοντας να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση.

Έτσι, όπως έχει προαναγγείλει από χθες, σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα επισκεφθεί τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος προκειμένου να καταθέσει αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη. Πρόκειται, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «για την υπόθεση την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης  – με τον τελευταίο, πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, να τελεί επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για άγνωστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους με την άσκηση των καθηκόντων του». 

Στο πλαίσιο αυτό θα καταθέσει «αυτοτελή μηνυτήρια αναφορά» με την οποία θα ζητά ρητά την ενδελεχή «εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρ. Βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς».

Διαβάστε επίσης:

Σακελλαρίδης: «Δεν είμαστε κόμμα με ημερομηνία λήξης, θα δώσουμε τη μάχη στις εκλογές  – Με τον Τσίπρα η πολιτική απόσταση είναι πλέον χαοτική»

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε μείωση κατά 30% της χονδρικής τιμής στο ρεύμα – Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια;

ΕΛΑΣ: Υποσχετικές πολιτικής αλαζονείας και παραπλάνησης για το μέλλον από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opeka_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πώς θα πάρετε τα αδιάθετα voucher για κοινωνικό τουρισμό, εκδρομές και θέατρο

kostis_hatzidakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελαφρά αλλαγή γραμμής από τον Χατζηδάκη: Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν λέμε όχι σε συμμαχίες

salma-hagiek-new
LIFESTYLE

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα

vargas aek
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Για νικηφόρα πρεμιέρα στην League Phase του Champions League κόντρα στη ΛΑΣΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

akrodexia israil
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εναντίον της Βρετανίας: «Απελάστε τον Πρέσβη, αναγνωρίστε την κυριαρχία της Αργεντινής στα Φώκλαντ»

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

kyveli-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβέλη Μάρδα: Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη και το ματς Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 09:35
kostis_hatzidakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ελαφρά αλλαγή γραμμής από τον Χατζηδάκη: Θέλουμε αυτοδυναμία, δεν λέμε όχι σε συμμαχίες

salma-hagiek-new
LIFESTYLE

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα

1 / 3