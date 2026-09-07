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«Δεν είμαστε ένα μεταβατικό κόμμα ούτε ένα κόμμα με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης» διεμήνυσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς κατά την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα βασικά πολιτικά του μηνύματα, ότι το κόμμα θα δώσει τη μάχη για την πολιτική του ενίσχυση στην κοινωνία αλλά και τη μάχη για μια όσο το δυνατόν πιο ισχυρή καταγραφή στις εκλογές, παράλληλα με την προσπάθεια για συνεργασίες εν όψει της κάλπης. Ηχηρά μηνύματα εξέπεμψε και όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα με τον οποίο είπε, η πολιτική απόσταση είναι πλέον «χαοτική».

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες ανέφερε:

«Από τη δική μας την πλευρά βάζουμε μπροστά την ανάγκη να υπάρξει διάλογος, προγραμματικός διάλογος, κοινή δράση και πολιτική ενότητα και ενδεχομένως και γιατί όχι και κοινή πολιτική έκφραση ενόψει των εκλογών, όταν αυτές γίνουν». Έθεσε ως προϋπόθεση την προσέγγιση «επί τη βάση ενός πολιτικού διαλόγου και ενός πολιτικού προγράμματος» πάνω στα ζητήματα που αφορούν την εργασία, τη στέγαση, το φορολογικό σύστημα, τα ζητήματα που αφορούν την υπεράσπιση της παιδείας και της υγείας και του δημόσιου χαρακτήρα τους, τα ζητήματα που αφορούν τους πολεμικούς εξοπλισμούς και τα ζητήματα που αφορούν την ειρήνη, τα ζητήματα που αφορούν τη σύγκρουση με το καρτέλ ενέργειας. Σημείωσε ότι «υπάρχει σίγουρα και το ζήτημα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της Αριστεράς, της σχέσης εμπιστοσύνης μαζί με την κοινωνία» και πως «πρέπει να υπάρχει ένας ηθικός και αξιακός κώδικας όπου να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα».

Σημείωσε ότι είναι σημαντική η ενότητα της Αριστεράς αν και πήρε αποστάσεις από αντιλήψεις ότι αυτές γίνονται για προσωπικούς λόγους κι έριδες, υπάρχουν πραγματικές βάσεις, είπε για αυτό χρειάζεται συζήτηση «για όσα μας χωρίζουν, ώστε να δούμε ποιες προοπτικές υπάρχουν για την ενότητα του χώρου». «Ενότητα με όλους δεν μπορεί να γίνει» διεμήνυσε και πρόσθεσε ότι « υπάρχουν πολιτικά, αξιακά και ηθικά κριτήρια».

«Κανένα σενάριο αποστασιοποίησης Τσακαλώτου προκειμένου να συνεργαστούμε με Βαρουφάκη»

Ειδικά ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ, έδειξε διάθεση για διάλογο, σημείωσε ότι έχει συναντήσει τη Ρένα Δούρου σε εκδηλώσεις και τα έχουν πει «στο πόδι», αλλά δεν έχει ξεκινήσει οργανωμένος διάλογος, και πάντως καταλόγισε ευθύνες στη συλλογική ηγεσία του για την απαξίωση της Αριστεράς από το 2023 και μετά.

Σε σχέση με την επιδίωξη συνεργασίας με το ΜέΡΑ25, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, επιβεβαίωσε για ότι «είναι ένας από τους δυνητικούς συνομιλητές μας», στέλνοντας το μήνυμα σε σχέση με το 2015 που χωρίζει μέχρι στιγμής της δύο πλευρές ότι πρέπει «να τα αφήσουμε πίσω». «Δεν πρέπει να έχουμε το βλέμμα μας μόνο στο 2015» είπε, προσθέτοντας «δεν λέω να το ξεχάσουμε. Πρέπει να κάνουμε την αποτίμηση εκείνης της περιόδου, χωρίς αυτή να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την ενότητα της Αριστεράς μπροστά στις κεφαλαιώδεις προκλήσεις του 2026, του 2027 και του 2031. Εκεί θα κριθούμε όλοι μας, απέναντι στην Ιστορία και στον κόσμο της Αριστεράς». Ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να αποστασιοποιηθεί ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ώστε να «ξεκλειδώσει» η συνεργασία με το ΜέΡΑ25 και τον Γιάνη Βαρουφάκη που θεωρεί εμπόδιο τη συνεργασία λόγω του πρώην υπουργού Οικονομικών. «Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο αποστασιοποίησης» ξεκαθάρισε.

Βολές κατά Τσίπρα: «Δεν περίμενα ότι θα βγάλει δεξί φλας τόσο εμφατικά και μάλιστα για τα ιδιωτικά ΑΕΙ»

Αναμενόμενα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ερωτήθηκε και για τον Αλέξη Τσίπρα και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα συμφώνησε ότι «ο κ. Τσίπρας και η ΕΛΑΣ έχουν απομακρυνθεί ιδεολογικά και πολιτικά» από την Αριστερά. Αυτό εκτίμησε είναι «συνειδητή επιλογή» και είναι «ξεκάθαρο στο περιεχόμενο των πολιτικών που προτείνει: τόσο στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος όσο και, με εκκωφαντικό τρόπο, μέσα στο καλοκαίρι, με αφορμή τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κάποτε είχα πει ότι ο κ. Τσίπρας θα βγάλει δεξί φλας. Για κάποιον λόγο έμεινε αυτή η ατάκα. Δεν περίμενα ότι θα γινόταν με τόσο εμφατικό τρόπο στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων».

«Θεωρώ» είπε «ότι αυτό εντάσσεται σε μια προσπάθεια προσεταιρισμού ευρύτερων ακροατηρίων» αλλά σύμφωνα με τον ίδιο «δεν μπορείς να χτίσεις μια ηγεμονική πολιτική πρόταση τσαλαβουτώντας αριστερά και δεξιά, θολώνοντας το πολιτικό σου στίγμα και ασκώντας μια γενικόλογη πολιτική χωρίς αιχμές».

Ως προς το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα άσκησε την κριτική ότι «αποδέχεται πλήρως το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο που επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν λέει κουβέντα για την ανάγκη μιας ουσιαστικής αλλαγής στην πορεία της οικονομικής πολιτικής της, η οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην άνοδο της άκρας δεξιάς».

«Το γεγονός» συνέχισε «ότι μπαίνει με τόση ευκολία σε αυτό το γαϊτανάκι ανακοινώσεων και συνδικαλισμού, που ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την κοστολόγηση, και έσπευσε να πει ότι θα στείλει την πρόταση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, για να δείξει ότι είναι βασιλικότερος του βασιλέως, φανερώνει, κατά την άποψή μου, μια λάθος αντίληψη για την πολιτική. Δεν μπορεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και όσοι ασχολούνται με τη δημόσια λογιστική να είναι εκείνοι που επικυρώνουν με τη σφραγίδα τους μια πολιτική πρόταση. Αυτό είναι λάθος και πολιτικά και τεχνικά. (…) Μπαίνουμε, επομένως, σε μια λάθος κατεύθυνση, που δημιουργεί συνθήκες απομάκρυνσης του κόσμου από την πολιτική. Πρέπει να είσαι λογιστής, να γνωρίζεις το δημόσιο λογιστικό σύστημα ή να είσαι μέρος του μηχανισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για να συζητήσεις βασικά πολιτικά ζητήματα»;

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ακόμη πως με τον Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. «ναι, η απόσταση είναι χαοτική» και πως ούτε αυτή η πλευρά είναι διατεθειμένη να μπει σε μια διαδικασία συζήτησης με άλλα πολιτικά κόμματα, από την άλλη εκτίμησε ότι δεν υπάρχει και πολιτικό πεδίο προσέγγισης γιατί η απόσταση πλέον είναι πολύ μεγάλη.

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